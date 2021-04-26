Иммунолог: происхождение COVID-19 для борьбы с ним совершенно неважно

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, способных вызывать целый ряд заболеваний у людей — от распространенной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, "атипичная пневмония"), а также воспалительный процесс пищеварительного тракта.

На долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20% случаев всех ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).

Но пандемия, накрывшая мир в 2020-ом году, была вызвана новым, доселе неизвестным науке коронавирусом. И сейчас ученые жарко спорят о его природе: возник COVID-19 естественным путем в результате мутации или все же зародился в лабораторной пробирке.

Своим мнением на этот счет в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" поделился врач-иммунолог Владимир Болибок.

Читайте начало интервью:

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— Владимир Анатольевич, а для иммунологов насколько важно знать — искусственно был создан COVID или же это природная мутация? Откуда появилась — от летучей мыши? Или из лаборатории утекла?

Я понимаю, что для простого человека неважно, как именно эта гадость появилась. Важно с ней бороться. А вот врачам-иммунологам важно знать происхождение?

— Если говорить про врачей-иммунологов, нам особо тоже неважно, откуда ковид взялся.

Нам важно знать и понимать, как вирус взаимодействует с организмом, с его иммунной системой, и что делать для того, чтобы иммунитет у наших пациентов был как можно более высокий.

Понимание, откуда пришел этот вирус, важно для вирусологов, и особенно для военных вирусологов. Поэтому они сейчас, конечно, ковыряются.

Китай, например, выдвинул претензию Всемирной организации здравоохранения, что они трясли китайские лаборатории на предмет утечки, но совершенно не интересовались сообщениями об утечках вируса из американских лабораторий. Причем про эти утечки начали говорить с 2016 года.

А коронавирус — эту новую мутацию обнаружили в конце 2019-го только. Поэтому Китай бьет в больные точки.

Они не могут подтвердить, и не могут опровергнуть, что вирус мог быть искусственного происхождения, но это точно не то, что сделали китайские ученые.

То есть, скорее всего, либо им туда его подкинули, либо это на самом деле какая-то случайная мутация, которая пришла из животного мира.

Но, в принципе, его могли и в животный мир подкинуть. Мы, например, знаем, что норки заражаются этим коронавирусом. А еще кошки, например. Вот первое сообщение было про уханьских кошек, что в тех семьях, где болели коронавирусом, у них и кошки позаражались.

У нас, я помню, тигр какой-то в каком-то зоопарке здесь в России болел коронавирусом. Чихал там, показывали — кошка эта большая ходит, чихает.

К слову, все больше ученых склоняется к выводу, что нынешняя пандемия — результат творения рук человеческих. Об этом подробно рассказывалось в материале "Правды.Ру":

Коронавирус COVID-19: случайность или биооружие?

Полную версию интервью врача-иммунолога, посвященного иммунному ответу организма человека на коронавирус, смотрите в прикрепленном видео.