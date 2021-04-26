Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Иммунолог: происхождение COVID-19 для борьбы с ним совершенно неважно

Здоровье

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, способных вызывать целый ряд заболеваний у людей — от распространенной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, "атипичная пневмония"), а также воспалительный процесс пищеварительного тракта.

Иммунолог: происхождение COVID-19 для борьбы с ним совершенно неважно

На долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20% случаев всех ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).

Но пандемия, накрывшая мир в 2020-ом году, была вызвана новым, доселе неизвестным науке коронавирусом. И сейчас ученые жарко спорят о его природе: возник COVID-19 естественным путем в результате мутации или все же зародился в лабораторной пробирке.

Своим мнением на этот счет в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" поделился врач-иммунолог Владимир Болибок.

Читайте начало интервью:

Антитела к COVID: что за "звери" такие?

Иммунолог Болибок: Тесты на антитела не нужны в принципе

Перед вакцинацией нужно сдавать тест на антитела к коронавирусу — это миф

— Владимир Анатольевич, а для иммунологов насколько важно знать — искусственно был создан COVID или же это природная мутация? Откуда появилась — от летучей мыши? Или из лаборатории утекла?

Я понимаю, что для простого человека неважно, как именно эта гадость появилась. Важно с ней бороться. А вот врачам-иммунологам важно знать происхождение?

— Если говорить про врачей-иммунологов, нам особо тоже неважно, откуда ковид взялся.

Нам важно знать и понимать, как вирус взаимодействует с организмом, с его иммунной системой, и что делать для того, чтобы иммунитет у наших пациентов был как можно более высокий.

Понимание, откуда пришел этот вирус, важно для вирусологов, и особенно для военных вирусологов. Поэтому они сейчас, конечно, ковыряются.

Китай, например, выдвинул претензию Всемирной организации здравоохранения, что они трясли китайские лаборатории на предмет утечки, но совершенно не интересовались сообщениями об утечках вируса из американских лабораторий. Причем про эти утечки начали говорить с 2016 года.

А коронавирус — эту новую мутацию обнаружили в конце 2019-го только. Поэтому Китай бьет в больные точки.

Они не могут подтвердить, и не могут опровергнуть, что вирус мог быть искусственного происхождения, но это точно не то, что сделали китайские ученые.

То есть, скорее всего, либо им туда его подкинули, либо это на самом деле какая-то случайная мутация, которая пришла из животного мира.

Но, в принципе, его могли и в животный мир подкинуть. Мы, например, знаем, что норки заражаются этим коронавирусом. А еще кошки, например. Вот первое сообщение было про уханьских кошек, что в тех семьях, где болели коронавирусом, у них и кошки позаражались.

У нас, я помню, тигр какой-то в каком-то зоопарке здесь в России болел коронавирусом. Чихал там, показывали — кошка эта большая ходит, чихает.

К слову, все больше ученых склоняется к выводу, что нынешняя пандемия — результат творения рук человеческих. Об этом подробно рассказывалось в материале "Правды.Ру":

Коронавирус COVID-19: случайность или биооружие?

Полную версию интервью врача-иммунолога, посвященного иммунному ответу организма человека на коронавирус, смотрите в прикрепленном видео.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы коронавирус происхождение владимир болибок
Новости
Петербургским долгожителям к юбилею выплатят денежные премии
Нутрициолог раскрыл секрет правильного употребления картофеля
Сонливость может быть симптомом опасного заболевания
Что ждёт людей после встречи с инопланетянами? Мнение экспертов
Большинство россиян провалили водительские экзамены по новым правилам
Немецкие эксперты: употребление молока сокращает жизнь
Почему "красные линии" Путина никому не известны
Доктор Мясников: остеопороз — болезнь курения и отсутствия спорта
Полиция возбудила дело из-за массовой драки фанатов "Спартака" и ЦСКА
Оставшиеся без работы жители Паттайи живут на улице
Последние материалы
Иммунолог: происхождение COVID-19 для борьбы с ним совершенно неважно
Петербургским долгожителям к юбилею выплатят денежные премии
Нутрициолог раскрыл секрет правильного употребления картофеля
"Православие. Самодержавие. Народность" — удачная формула, но…
Преступниками не рождаются, а становятся
Сонливость может быть симптомом опасного заболевания
Что ждёт людей после встречи с инопланетянами? Мнение экспертов
Люди рассказывают об увольнениях за участие в протестах
Большинство россиян провалили водительские экзамены по новым правилам
Немецкие эксперты: употребление молока сокращает жизнь
Популярное
Новости Европы
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану

Сын погибшего при взрывах в Врбетице Ондржей Гавранек заявил, что не понимает, зачем президент Чехии Милош Земан рассказал о второй версии инцидента, произошедшего в 2014 году.

Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"
Точка зрения
Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"
Российский шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала возлюбленного
Мир. Новости мира
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Василий Амирджанов Люди рассказывают об увольнениях за участие в протестах Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 26 апреля: знаменитые Овны Соломон Соловьев Ларри Романофф "Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все Ларри Романофф
Российский шоу-бизнес
Садальский рассказал анекдот, услышав интимное признание Прокловой
Российский шоу-бизнес
Разин задумался о скоротечности жизни, глядя на Агузарову
"Хочу в Россию-Матушку!": Панина сфотографировали с протянутой рукой
Российский шоу-бизнес
"Хочу в Россию-Матушку!": Панина сфотографировали с протянутой рукой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников