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Автор Игорь Буккер

Иммунолог Болибок: Тесты на антитела не нужны в принципе

Здоровье

Тест крови на антитела к коронавирусу — самый популярный (и востребованный) анализ в период пандемии.

Иммунолог Болибок: Тесты на антитела не нужны в принципе

Тому есть несколько причин. Главная: узнать, перенесли вы COVID-19 или нет, и не болеете ли сейчас — возможно, в скрытой форме. Ведь по данным специалистов, около 20% людей переносят заболевание бессимптомно и, не зная об этом, могут представлять угрозу для контактирующих с ними.

Кроме того, анализы становятся частью масштабного исследования формирования популяционного иммунитета, так как все данные анализируются и послужат науке.

Однако, по мнению врача-иммунолога Владимира Болибока, никакой практической пользы непосредственно для конкретного человека, такой анализ сдающего, в нем нет.

Прочему? Доктор Болибок рассказал в эфире программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" Игорю Буккеру.

Читайте начало интервью: Антитела к COVID: что за "звери" такие?

— Вообще, хотелось бы отметить, что сумасшествие (по-другому не назовешь) по поводу тестирования на антитела есть только в нашей стране.

Нигде в мире, даже в развитых и достаточно богатых странах, эти тесты в таком количестве не делают. По сути, они нужны для каких-то научных исследований, или в случае какого-то непонятного течения коронавирусной инфекции.

Тестирование на антитела важно для чего?

Если человек считает, что он переболел коронавирусной инфекцией, и хочет подтвердить или опровергнуть эту версию, то здесь антитела ему не особо помогут.

Особенно, если он переболел несколько месяцев назад, и переболел, так скажем, в скрытой форме. Потому что, если он переболел с госпитализацией, и пневмония была — доказанная пневмония — то, чего там антитела тестировать, когда и так по клинике понятно, что был COVID.

И у нас есть диагноз, так называемый "по второму коду", что COVID клинически подтвержден.

Но, как ни странно, при этом антитела могут и не оказаться в крови спустя сколько-то времени, потому что легкая форма COVID, практически бессимптомная и, наоборот, тяжелая форма COVID с симптоматикой, с пневмонией приводят к тому, что иммунитет против нее достаточно слабый, и исчезает через несколько месяцев. Имеется в виду, что антитела исчезают.

Тестирование на клеточный иммунитет очень дорогое, и у нас только две московские клиники делают это тестирование, а в регионах оно не делается вообще.

Поэтому подтвердить задним числом, что человек переболел covid, если у него антитела исчезли, практически невозможно.

Прививаться надо без оглядки на антитела

Тестирование на антитела перед прививкой никакого смысла не имеет, и нет необходимости его делать. Многие сейчас заявляют: "Ой, у меня есть антитела, я подожду с прививкой".

Не надо ждать с прививкой. Если вы прививку не делали, то эти антитела у вас неминуемо исчезнут, и вы будете подвергаться угрозе заразиться, снова заболеть COVID.

Но самое главное, что повторные заражения, заболевания COVID проходят не тяжело, но в этот момент вы становитесь вирусовыделителем и можете заразить своих друзей, близких, знакомых, родственников.

Особенно, сами понимаете, если заражается старшее поколение, то они COVID болеют достаточно тяжело, и часто с летальными исходами.

Поэтому еще раз говорю — это безумие совершенное сейчас творится: все хотят протестироваться на антитела, хотя в этом абсолютно никакой необходимости нет.

Пожалуйста, если вы не делали прививку, просто ее сделайте, как положено, с интервалом в три недели, и вы будете защищены на достаточно длинный срок.

По крайней мере, сейчас, наблюдая за пациентами, за клинической группой испытуемых, которые начали делать прививки еще летом прошлого года — у них всё нормально, иммунитет сохраняется.

Полную версию интервью врача-иммунолога, посвященного иммунному ответу организма человека на коронавирус, смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы тесты здоровье иммунитет коронавирус антитела к covid владимир болибок вакцина от коронавируса
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