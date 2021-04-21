Антитела к COVID: что за "звери" такие?

Коронавирусная пандемия исподволь заставила всех стать немного медиками. Люди стали разбираться в способах дезинфекции и профилактики вирусных заболеваний, изучать симптомы болезни и расшифровывать результаты анализов.

Самый, пожалуй, обсуждаемый вопрос последних месяцев — количество антител и сроки их выработки организмом.

Хотя, более 90% людей вряд ли имеют ясное представление о том, что же это такое — антитела.

Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Игорю Буккеру рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Если не вдаваться в особо мудреные подробности генетического плана, то антитела — это белки, обладающие защитными функциями.

Самый, может быть, наглядный пример защитной функции белков, это когда вы жарите рыбу, то для того, чтобы она приготовилась сочной, ее хорошо бы приготовить в кляре.

Антитела — это как раз этот кляр из белков, который обволакивает вирус и не дает ему распространяться дальше. Или еще проще: антитела — такое тесто, которое клеится ко всем вирусным частицам, и из-за этого они теряют свои вредные свойства.

Если еще вспомнить хулиганские примеры, то это жвачка, к примеру, которую забивают в замочную скважину, и ключ туда не подходит. Вот, если ключом является вирус, то жвачка — это как раз то, что на ключ наклеилось, и не дает ему проникнуть в замочную скважину.

— Отлично. Очень образно и потому понятно. Продолжая Вашу мысль: чем больше, получается, этой замазки, этого "кляра" или чего-то другого, тем безопаснее для организма?

— Тем вкуснее рыба, да. Это шуточки. А если серьезно, давайте еще представим такую вещь.

В мире биологических молекул (молекулярный мир) всё взаимодействие происходит, можно сказать, наощупь. То есть клетка ощупывает молекулы, и те молекулы, которые ей полезны, она пропускает внутрь; те молекулы, которые ей не нужны, она внутрь не пропускает.

Вот вирус пользуется тем, что он клетке представляется полезной молекулой. Клетка поэтому его считает своим, и пропускает внутрь самой себя. Если вернуться, к примеру, к COVID, то на клетке есть рецепторы, которые называются "рецепторы к ангиотензинпревращающему ферменту 2". Такое сложное название.

Но ангиотензинпревращающий фермент — это белок, который выделяет наш организм, и это сигнальная молекула для клеток. Клетка эту сигнальную молекулу внутрь себя пропускает. Это как представить — вот почтальон приносит телеграмму и звонит в звонок. Клетка эту сигнальную молекулу воспринимает как свою.

Что же касается вируса, то он своим спайк-протеином (тоже все про него наслышаны) как раз на этот звонок нажимает, клетка думает, что пришел почтальон с телеграммой, открывает ему дверь, и вирус вламывается внутрь.

Антитела, соответственно, покрывают поверхность этого белка-вируса и не дают ему, условно говоря, нажать на звонок и открыть себе дверь в клетку.

Буквы в анализах — что они означают

— Если посмотреть на анализ на антитела, то там куча мудреных латинских обозначений: и G, и G/M. Как неспециалисту понять, что это такое? Потому что про антитела мы понимаем теперь, но получается, что они тоже бывают разные?

— Эти латинские буковки, которыми обозначается класс антител, просто для специалистов обозначают строение антител. То есть, соответственно, антитела с разными буковками по-разному устроены.

Самые маленькие и активные — антитела класса G. Но они позже всех, как ни странно, появляются. Они появляются, когда организм практически готов добить эту инфекцию.

Это антитела-память. То есть они сохраняются в организме долго — месяцами, иногда годами. И они не дают коронавирусу попасть в наш организм.

А в самом начале, когда только вирус попал в наш организм, на него начинают вырабатываться антитела класса M.

Это большие молекулы — в 10 раз больше, чем G. Они немножко неповоротливые, плохо проникают в разные среды организма, и их производить достаточно тяжело. Но это супертяжелая артиллерия — огромная молекула, которая может на себя связать сразу 10 вирусов.

Поэтому организм начинает производить сначала эти антитела. Они появляются быстро, то есть уже на второй неделе от момента начала инфекции.

Антитела, которые обозначают буквой А, защищают слизистую. То есть они появляются где-то к третьей-четвертой неделе, держатся несколько месяцев, потом уходят.

Их основная функция — защита слизистой оболочки. Они могут выделяться из крови на поверхность слизистых со слизью, и покрывать уже снаружи. То есть бить вирус на дальних подступах, еще до того, как он попал в наш организм.

По анализу можно понять, как давно заразился человек

Вот основные свойства антител, и в зависимости от того, какие из них мы обнаруживаем, можем судить о том, как давно или как недавно у человека началась инфекция:

если есть антитела класса М — инфекция началась недавно;

если есть антитела класса М и G — значит, человек болеет, но уже выздоравливает;

если антитела класса М исчезли, остались только G — значит, человек уже перенес инфекцию, выздоровел, и дальше уже эти антитела остаются как защитные, предохраняют от дальнейших инфекций.

Полную версию интервью врача-иммунолога, посвященного иммунному ответу организма человека на коронавирус, смотрите в прикрепленном видео.