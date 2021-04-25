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Автор Игорь Буккер

Перед вакцинацией нужно сдавать тест на антитела к коронавирусу – это миф

Здоровье

В СМИ идет активная социальная рекламная компания, призывающая, отринув сомнения, прививаться от коронавируса. В нескольких роликах известные артисты заявляют, что переболели COVID и у них пока еще сохраняются в крови антитела к вирусу. Но как только анализ покажет, что они закончились — сразу пойдут на прививку.

Перед вакцинацией нужно сдавать тест на антитела к коронавирусу – это миф

Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела? И правда ли, что они — ангелы- хранители организма от COVID?

Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Игорю Буккеру рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Читайте начало интервью:

Антитела к COVID: что за "звери" такие?

Иммунолог Болибок: Тесты на антитела не нужны в принципе

— Те, кто планирует делать прививку только в случае отсутствия в крови антител к коронавирусу, не правы в корне.

Возможное наличие собственных антител у тех, кто уже переболел COVID-19, вовсе не исключает повторного заражения, которое может оказаться гораздо менее безобидным.

Если же человек, который не делал прививку и вроде бы не болел, прошел тест на антитела и узнал, что они у него есть, должен сделать вывод: скорее всего, он был в контакте с больным и организм познакомился с этим вирусом, выработал какой-то уровень антител.

Сколько эти антитела будут сохраняться, какой они аффинности, насколько они будут защищать? Ни один анализ на этот вопрос вам не ответит.

Срок защиты точно укажет только прививка

Поэтому надо идти и делать прививку. Только она гарантирует защиту.

У нас есть хорошие данные по клиническим группам, которые были в процессе испытаний. Но самое главное, у нас сейчас накопился огромный материал по уже привитым: не клинические испытания, а наблюдения за уже привитыми.

И "Спутник V" показал совершенно потрясающие результаты. То есть его эффективность при таком практическом применении — как мы говорим "в поле" — оказалась гораздо выше, чем было заявлено по итогам клинических испытаний. У нас результат по постпрививочной кампании гораздо лучше, чем по клиническим испытаниям.

Я, как иммунолог, могу это объяснить тем, что, создав этот иммунитет против коронавирусной инфекции за счет прививки, сам по себе это иммунитет будет потом поддерживаться за счет случайных контактов с носителями этого коронавируса. Вы не заболеете.

Вы даже не заражаетесь, но иммунная система будет постоянно получать сигнал, что вокруг находится эта инфекция, она к вам попадает. И это будет поддерживать иммунитет привитых на достаточно высоком уровне длительное время. То есть это антитела надолго, они не исчезнут.

— Есть мнение — и оно многими тиражируется — что прививка может ослаблять организм. Это правда?

— Правда заключается в том, что прививка создает достаточно высокое напряжение от этого иммунитета. Но это именно против коронавируса. Точнее говоря, против спайк-протеина коронавируса, если говорить про "Спутник V", а не про другие вакцины.

И этот иммунитет, который организм приобретает — там антитела появляются разного спектра.

Смысл в чем? В том, что, условно говоря, антитела — это такой слепок с ключа. И в зависимости от того, какая клетка иммунной системы делает этот слепок с ключа, там получается немножко разной конфигурации. То есть там вот этот зубчик будет повыше, а другая клетка сделала конфигурацию — там вот этот зубчик будет пониже. В итоге у нас получается целый шлейф из антител, которые обладают чуть-чуть разной специфичностью, чуть-чуть разной активностью.

И этот шлейф из антител будет реагировать на практически все мутации коронавируса, которые у нас сейчас известны.

Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса

Опять, вирусу важно попасть в организм, внутрь нашей клетки. Он попадает туда через эту дверь, которая называется "рецептор к ангиотензинпревращающему ферменту". То есть вирусы как ключом или как отмычкой открывают эту дверь.

Но наш-то организм не мутирует. То есть у нас как был этот рецептор к ангиотензинпревращающему ферменту, он так и остался — его конфигурация не меняется, поэтому вирус не может мутировать, что называется, до бесконечности. Проще говоря, у него всё равно эта поверхность, которая открывает клетку человека, должна оставаться такой, чтобы он подходил к клетке.

И антитела, соответственно, тоже. Они подходят к ответной части этого вируса.

То есть, если вирус очень резко мутировать будет, то он либо потеряет свойство открывать клетку человека, либо перескочит на клетки, условно говоря, других животных — уйдет на кошек, на собак, на норку.

То есть мы подцепили этот вирус, как говорят, от недожаренной летучей мыши, и дальше его по цепочке передадим каким-то другим млекопитающим, другим животным.

Но у человека этот вирус будет всегда иметь определенную конфигурацию, чтобы заражать именно человеческие клетки. И как раз против этой конфигурации и работает вакцина.

Полную версию интервью врача-иммунолога, посвященного иммунному ответу организма человека на коронавирус, смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
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