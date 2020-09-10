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Автор Любовь Степушова

Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"

Здоровье » Здравоохранение

В Латинской Америке первым производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник-V" станет Бразилия.

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Российские производители вакцины "Спутник-V"  уже опубликовали результаты своих первых клинических испытаний, что является ключевым шагом для вовлечения других стран в ее испытания и производство.

В ходе пресс-конференции, последовавшей за публикацией этих результатов в научном журнале The Lancet, президент Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил участие в Латинской Америке, как минимум, Бразилии в тестировании и производстве вакцины.

"Нашим основным ограничением сейчас является недостаточное наличие производственных мощностей для удовлетворения спроса, поэтому мы активно работаем со многими странами, чтобы производить вакцину за пределами России", — пояснил Дмитриев.

На официальном портале вакцины "Спутник-V"  помимо вышеупомянутого участия Бразилии, говорится, что "возможность производства вакцины изучается на Кубе ". Пресса, со своей стороны, также упоминала Аргентину, Венесуэлу и Мексику как возможных потребителей вакцины. РФПИ заявил в среду, что заключил с Мексикой соглашение на поставку в эту страну 32 миллионов доз "Спутника-V" .

В Никарагуа заявляют о том, что в стране есть лаборатория по производству вакцины, созданная российскими специалистами, которая, по мнению властей, могла бы "воспроизводить" эту вакцину.

Главная ставка делается на Бразилию

Как сообщает местная пресса, в Бразилии договора уже подписаны со штатами Парана и Баийа.

Баийя подписала протокол о конфиденциальности во вторник, чтобы иметь возможность участвовать в испытаниях вакцины против COVID-19, производимой в России.

"Штат получит 500 доз вакцины, как только будут выполнены бюрократические этапы", — говорится в заявлении правительства штата.

Власти штата обязуются, согласно протоколу,  "защищать конфиденциальную информацию о вакцине, которая будет представлена ​​на утверждение регулирующим органам Бразилии". Баийа и РФПИ подписали также предварительный протокол о намерениях, который предполагает производство препарата в самом штате.

Губернатор Руй Коста призвал федеральное правительство быть "более проницательным в поиске союзов без каких-либо идеологических или догматических предубеждений по отношению к какой-либо стране мира".

В настоящее время в Бразилии, одной из трех стран, наиболее пострадавших от пандемии, проводятся испытания вакцин, разработанных транснациональной корпорацией Johnson & Johnson, Соединенным Королевством (AstraZeneca и Оксфордский университет), Китаем (Sinovac Biotech) и консорциумом BioNTech(Германия) и Wyeth / Pfizer (США).

Будут переданы технологии

Бразильский регулятор — Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa), еще не дало разрешение на вакцинацию российским пепаратом , однако партнер РФПИ — Технологический институт штата Парана (TecPar), объявил, что представит протокол валидации своих клинических испытаний третьей фазы в конце сентября, что, в случае положительного ответа от Anvisa, позволит ему начать производство вакцины из компонентов в конце октября.

В тестировании TecPar ожидается участие около 10 000 добровольцев — в дополнение к 40 000, которые уже участвуют в испытаниях третьей фазы в России.

"После подтверждения эффективности тестов, что должно произойти через 60 дней после начала иммунизации добровольцев, в Anvisa будет направлен новый запрос на регистрацию для эффективной вакцинации на национальной территории. Первые дозы будут импортированы", — объясняется в пресс-релизе TecPar.

"Поскольку протокол подразумевает передачу технологии, на второй стадии TecРar начнет собственное производство на национальной территории. Предполагается, что это произойдет во второй половине 2021 года ", — говорится в сообщении.

Заключение договоров РФПИ с зарубежными партнерами оживится после того, как во вторник компания AstrаZeneca приостановила испытания третьей фазы из-за побочного эффекта у одного из добровольцев.

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