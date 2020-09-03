Первым иностранцем, привившимся от COVID, станет премьер Белоруссии

Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса. А первым белорусом, испытавшим препарат на себе, станет премьер-министр. Как сообщает госагентство "Белта", такое решение Роман Головченко принял сегодня после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо", — заявил премьер-министр России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вакцину "Спутник V" уже испытали на себе глава Минпромторга России Денис Мантуров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вторую прививку поставят политикам в конце сентября, а потом полгода будут наблюдать за состоянием здоровья "подопытных". Всего в испытаниях участвует около 40 тысяч человек.

Сейчас первое место по числу инфицированных в мире занимает США. На втором месте — Индия, на третьем — Бразилия. Сразу после них идёт Россия. В Европе наша страна занимает первое место. А вот по числу смертей от коронавируса Россия находится на 12 месте в мире.