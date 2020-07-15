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Автор Игорь Буккер

Симаков: как биорезонанс может повлиять на коронавирус

Здоровье

Собеседник "Правды.Ру" генетик, эмбрионолог, доктор биологических наук и профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Юрий Симаков делится со зрителями нашего канала об экспериментах по борьбе с коронавирусом и перспективами победы над этой инфекцией.

Читайте начало интервью:

Что такое биорезонанс

— На данный момент мы проводим эксперименты на рыбах, потому что вирусы рыб близкие к коронавирусу (по 130 нанометров вирусы, на них можно работать без боязни заразиться). У тиляпии есть болезнь, когда от вируса у них возникают опухоли. Она чем хороша? Не нужно даже в микроскоп клетки рассматривать. Все бородавки, которые появляются у человека, это образования вирусного происхождения. Не доказывает ли это, что мы из воды все произошли, раз мы так к рыбам близки даже в таких мелочах, как бородавки? Такие вирусы вызывают бородавки и у рыб. Воздействуя, предположим, электромагнитными полями, мы изучаем, исчезают эти бородавки у рыб или нет. Если они исчезли, значит, мы вирус победили. Почему мы хотим убить вирус тем, что выработал организм человека? Почему бы не попробовать убить его электромагнитным полем?

Это не только моя идея. Если вирус испускает электромагнитные волны, то тогда нужно найти частоту, на которой он работает, и биорезонанс его убьет. Некоторые коллеги говорят, что биорезонанс — лженаука. Я не считаю это лженаукой. Мы пока ещё не знаем, как это сделать.

— Не доказывает ли это, что мы из воды все произошли, раз мы так к рыбам близки даже в таких мелочах, как бородавки?

— Нет, это не из-за того, что мы близки к рыбам. Мы работаем на рыбах, чтобы не заражаться. Если бы с коронавирусом работали, это было бы опасно. Вирусы рыб и человека ни в коем случае не идентичны, и заражения никакого не произойдет.

— Насколько известно, есть лабораторные мартышки, свиньи, а тут рыбы.

— Да, структуры очень близкие. Если какие-то электромагнитные волны определенной частоты будут действовать на коронавирус, представляете себе, не нужны будут ни лекарства, ни какие-то там вакцины. Вирусы могут просто, как шарики полопаться только от того, что мы их облучим электромагнитным излучением определенной частоты. То есть через несколько часов этой страшной болезни не будет. Они будут убиты, если мы подберем к ним частоту. Это биорезонанс.

Пусть мы биорезонанс не сделаем, но мы можем создать шум, как на стадионе, чтобы вирусы не получали информацию. Достаточно взять широкополосный электромагнитный излучатель, который превратит вирусы в одиночек. Они становятся одиночками, а как одиночки вирусы не работают.

— В заключение ваш прогноз на будущее? Во-первых, как скоро можно этот вирус побороть, а второе — ведь наверняка появится что-то новое, может быть, даже более серьезное и страшное. Мы к этому готовы?

— Как генетик и биолог хочу сказать, что прогноз мы не знаем. Есть далекие предположения. Мурашко, например, сказал: "Мы к 2021 году, к февралю, разделаемся с этой болезнью". Ведущая телепередачи "Жить здорово!" Елена Малышева говорит: "Всё, мы вирус победили!" На самом деле мы не знаем как поведет себя вирус. Как объявил ВОЗ, надвигается вторая волна. В европейских странах первыми отменили карантин и вторая волна вполне может начаться. Вы представляете, 10 миллионов будут заражены этим вирусом, если начнется вторая волна.

Я по прогнозу ничего не могу сказать. Это зависит от того, как мы быстро сделаем вакцину, будет ли она работать. Потому что уже сейчас появилось 7 или 6 разновидностей этого вируса за счёт мутаций. Вирусы очень быстро размножаются, соответственно, идет и отбор в том плане, что появляются те, для которых эта вакцина не нужна. Я надеюсь, что мы победим. Самое главное, я поддержу некоторых ученых, например, француза Люка Монтанье, что если этот вирус искусственный, то у него все куски РНК, которые ему за счет генной инженерии посадили, отвалятся. Неожиданно обрушится вся пандемия, и мы окажемся в нашем привычном мире.

Я преподаю генетику студентам. Моя специальность не просто генетика, а морфогенез. Я хочу только добавить, что не нужно думать, будто вирус собирается, как какой-нибудь конструктор "Лего". У вируса есть своя биоматрица. Он похож всё-таки на организм. Я считаю, что вирус — это организм.

Беседовал Игорь Буккер

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Темы генетика биорезонанс люк монтанье юрий симаков пандемия коронавируса
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