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Автор Игорь Буккер

Генетик Юрий Симаков: как COVID влияет на организм и откуда он взялся

Здоровье

Генетик, эмбрионолог, доктор биологических наук и профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Юрий Симаков в беседе с корреспондентом "Правды.ру" раскрывает некоторые детали влияния коронавируса на человеческий организм и рассуждает о его космическом происхождении.

Читайте начало интервью:

COVID-19, генетика и кровь

— Вы обмениваетесь информацией и мнениями с зарубежными специалистами?

— Конечно, мы обмениваемся всем с зарубежными специалистами. Но все дело в том, что у нас по телевизору в первую очередь сейчас выходят иммунологи, вирусологи, инфекционисты, а генетики как-то задвинуты. Хотя Владимир Владимирович Путин уже обратил на это внимание.

Президент сказал, что будем развивать генетику, генетические технологии. Генетика играет здесь самую главную роль. Все эти мутации, все способности этого вируса связаны с генетическими закономерностями.

Мы знаем, что от этого вируса очень сильно страдает кровеносная система и очень сильно сама кровь. Я сейчас сделаю небольшое отступление. Этим занимаются исследователи Санкт-Петербургского университета. Этот вирус очень своеобразно действует на гемоглобин и на железо. Железо выбивается этим вирусом из гемоглобина, и таким образом, кровь становится совсем другая. Она, попросту говоря, быстро начинает свертываться. Я думаю так, что нужно подумать специалистам. Они могли бы сделать даже такой тест на вирусы. У нас много сейчас тестов. Как на ПЦР сели, так ПЦР только и занимаются.

— Как вы относитесь к сообщениям по поводу группы крови, т. е. люди с какой группой крови более или, наоборот, менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией?

— В Интернете сейчас сообщается, что вторая группа крови наиболее подвержена этому заболеванию. Это надо еще проверить. В общем появляются такие сообщения, но нужно их проверять.

Считается, что вторая группа крови наиболее подвержена этому заболеванию.

— Вы вроде бы занимались уфологией, это правда?

— Уфологией занимался, да.

О космическом происхождении коронавируса

— Вы космическое происхождение коронавируса как-нибудь рассматривали?

— Давайте сразу оговорим, что космическое происхождение вируса, если в этом плане смотреть, может быть только информационным. То есть в космическом плане это может быть только информация.

Вирус возникнуть где-то в космосе не может. Что такое вирус? Это паразитизм.

Сам по себе вирус, когда он находится вне человека, вне животного, вне бактерии, то есть в неживом, он напоминает, собственно говоря, склад наследственной информации: ДНК или РНК. Он практически неживой. Он становится живым только тогда, когда попадает в организм, захватывает станки для того чтобы печатать белки, иначе он не может размножиться. Попав к нам, он делает себе подобных. Он настолько специфичен, что вирусы чаще всего поражают определенные органы, если он попадет в какой-то другой орган, он там не размножается. Очень у него высокая специфичность.

При такой специфичности говорить, что он из космоса прилетел, нельзя. Из космоса могла быть доставлена информация, как устроить этот вирус. Вот что могло быть.

— Как мы должны предохраняться? Носить перчатки, маски.

— Я положительно отношусь, но считаю, что не во всех случаях это защитит. Во-первых, еще лет десять назад я написал статью, что вирусы могут двигаться. Что такое для них ткань маски, когда они могут передвигаться. Например, главный врач Коммунарки носил защитный костюм, но заболел коронавирусом. Они могут проникать через перчатки кожаные. За счет каких сил они двигаются? Дело все в том, что у них, скорее всего, всё-таки сохранились колебательные процессы. То есть молекулы, которые колеблются, вирус за счет колебательного процесса может какие-то расстояния пройти.

— По поводу выживаемости хотел уточнить. На открытых участках, в отличие от лабораторий, у этого вируса выживаемость меньше?

— Конечно, зависит от того, на каком он участке. На предметах различных, на каких-то поверхностях.

— Дождь, снег, жара, сильный ветер?

— Наши 30-40 градусов на него не действует. На вирусы начинает действовать, наверное, градусов 60-80. Есть сообщения, что этот вирус может ветром переноситься. Оказывается, если вирусов попало в человека мало, то есть 103, то они не работают. Они могут и не заразить человека. Чтобы они оказались заразными, нужно на три порядка увеличить их количество — до 106 в одной аэрозольности. Человек чихнет — будет заражение. Но сразу возникает следующий вопрос, каким же образом они узнают, сколько их попало в человека?

Вот тут-то прав может оказаться французский ученый Монтанье, который выдвигает теорию о том, что бактерии и вообще микроорганизмы передают информацию друг другу на уровне электромагнитных полей. За что его очень сильно критикуют в его же Академии наук, и наши в том числе. Я полагаю, что не только бактерии могут передавать информацию на этом уровне, но и вирусы. Но это пока гипотеза.

Разница между вирусами и бактериями очень большая. Бактерия — это цельный организм со своими хромосомами, со своей фабрикой для производства. Это самостоятельный организм. А вирус просто величайший в мире сверхпаразит, самый универсальный паразит, который ничего не имеет своего, но умеет распоряжаться чужими станками, попадая в человеческий организм.

Беседовал Игорь Буккер

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Темы уфология генетика юрий симаков пандемия коронавируса происхождение коронавируса
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