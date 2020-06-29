Генетик Симаков о самых тяжелых последствиях коронавируса

Генетик, эмбрионолог, доктор биологических наук и профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Юрий Симаков рассказал корреспонденту "Правды.ру" Игорю Буккеру о научных путях борьбы с вирусом COVID-19, его происхождении и наиболее страшных последствиях.

Вакцина против "короны"

— Вы знаете, сейчас опять возникла эта тема Covid-19. Всё-таки она никуда не исчезла. В Китае сейчас вновь появился. Вы, как специалист, что можете об этом сказать? Какие тут подводные камни во всей этой ситуации?

— Подводные камни очень большие. Во-первых, мы еще очень плохо знаем биологию вируса, в особенности этого вируса, который принес на Землю пандемию. Прежде всего я хочу сказать, что у нас всё направлено на то, чтобы сделать вакцину и подготовить вакцинацию. Но вакцину могут готовить даже не одно столетие. Неужели нет других путей, чтобы бороться с этим вирусом? Мне хочется немножко сказать об особенности биологии вирусов вообще и в частности этого вируса. Мы сейчас это рассмотрим постепенно.

— Как вам видится нынешняя ситуация? Какие вакцины разрабатываются?

— Вакцины будут скороспелые. Почему? Потому что всё-таки для того, чтобы приготовить хорошую вакцину, нужно года два. Эта вакцина будет изготовлена, в лучшем случае, за полгода. Может ли вакцина помочь? Самое интересное не в этом, а в том, как она сработает. Есть пути выхода. Вирус может найти пути уйти от этой вакцины из-за мутации.

В результате мутации может получится такая форма вируса, на которую эта вакцина не подействует. Вакцину-то мы приготовим, но можем получить новый штамм этого вируса — можно сказать, даже не штамм, а новую форма этого вируса.

— У вас есть данные, кто готовит препараты против коронавируса?

— Сейчас вакцину готовят во многих странах:

Китай,

США,

Великобритания.

Считается, что вакцина поможет. Но мы идем древним способом, то есть хотим, чтобы человек "немножко переболел", после этого появятся антитела, и — мы защищены. Так мы могли бы защищаться много раз, когда были какие-то различные нападения других бактерий, вирусов. Как защититься от данного вируса?

До сих пор возникает вопрос, этот вирус как получен — искусственно или естественным путем за счет мутаций? Мнения разделились, отвечают по-разному. Много ученых говорят: "Это искусственный вирус", другие утверждают: "Он возник естественным путем".

Поборником искусственного происхождения вируса является, например, Люк Монтанье, французский ученый, лауреат Нобелевской премии, который открыл вирус иммунодефицита. Люк Монтанье считает, что этот вирус искусственного происхождения. Возникает вопрос, как он получился естественным путем? Если посмотреть на его состав, в нем находится РНК — рибонуклеиновая кислота. Сразу представим, что вирус представляет собой капсулу — белковый капсид и белки. Наследственная программа. Больше в ней (этой капсуле) ничего нет.

Последствия коронавируса

— Юрий Георгиевич, сейчас предлагают сдавать тесты на антитела. Как вы к этому относитесь? Насколько это нужно?

— Я считаю, что когда делают тесты на антитела, то это нужная программа. По крайней мере, мы можем судить о том, сколько людей уже переболело. Это важная вещь. От этого зависит прогноз дальнейшего развития вируса.

Все дело в том, что у Covid-19 есть очень интересное свойство. В некоторых случаях, хотя люди болеют, но антитела очень слабые.

Недостаток в том, что, во-первых, они появляются поздно. То есть человек может уже болеть этим заболеванием, а антител еще нет, они появляются не сразу. Берут на антитела анализ, антител нет. А на самом деле человек уже заражен и болеет.

Во-вторых, в некоторых случаях антитела появляются, но они неустойчивы, то есть могут быстро оседать. Это иммунная память быстро исчезает. Практически человек вторично может заболеть.

— Сначала СМИ писали о том, что нужно опасаться не столько коронавируса, сколько сезонного гриппа.

— Во-первых, я считаю, что Covid-19 — не только грипп. Это действительно ОРВИ, заболевание, близкое к гриппу, но у него патогенные проявления значительно больше. Потому что сейчас появляется всё больше и больше сообщений, что он действует на нервную систему, вызывает депрессию. Помимо нервной системы, он действует и на пищеварительную систему, то есть такая его полиорганная деятельность очень опасна. Вот чем он и опасен, что дает очень много осложнений.

Самое интересное то, что даже после того, как человек победил эту болезнь, она еще какое-то время продолжается. У человека отмечаются ознобы, которые могут неоднократно повторяться, усталость, быстрая утомляемость.

— Можно сказать, по принципу, где тонко, там и рвется?

— Да. Плюс к этому, ослабляя иммунную систему, этот вирус может привести к тому, что те различные заболевания, которыми болел человек, те микроорганизмы, которые почувствуют, что человек ослаб, могут дополнительно оказать вред. У человека могут развиться неожиданно болезни.

— А самый страшный диагноз как последствие для переболевших коронавирусом?

— Вы не забывайте, я не врач, а биолог. Я занимаюсь генетикой. Я — биогенетик. Конечно, самым страшным заболеванием будет нарушение свёртываемости крови. Это тромбозы, нарушение оболочки сосудов, различных мелких капилляров, когда у человека происходит тромбоз в альвеолах, и наступает смерть. Это самое страшное.

— А гемофилия, как у наследника российского престола Алексея Николаевича?

— Гемофилия вызывается другими вещами. Это наследственное заболевание. На данный момент я не имею сведений, как гемофилики переносят коронавирус. Это очень интересная вещь.

Беседовал Игорь Буккер