В России не занижается статистика по смертности от COVID-19, а даже, возможно, завышается, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1", что "врачи в российских больницах не пытаются скрыть информацию о случаях инфицирования коронавирусом, поскольку борьба с ним включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС).
"С экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов", — сказала Голикова. — Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть вызываемое коронавирусом заболевание", сказала Голикова.
"Мы с самого начала, когда это началось, пересмотрели тарифы, и каждый субъект РФ установил тариф на оказание этой медпомощи. Тариф по лечению коронавируса больше, чем даже для сердечно-сосудистых заболеваний", — сказала Голикова.
Вопрос к Голиковой возник на фоне полемической статье в американском СМИ о том, что в России утаивают статистику по смертности о коронавирусе. Об этом сообщило издание Financial Times (FT), проанализировав общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге. Выяснилось, что в апреле в двух городах умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет.
Как сказал "Правде.Ру" директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, Лариса Попович, если тест положительный, то манипулировать статистикой невозможно, другое дело, что "врачи могут в случаях средней тяжести записывать как тяжелые".
"Наверное, это обычная история. Другой вопрос, что если они действительно вылечивают человека и он выздоравливает, то какая нам разница, в конечном счете, в ситуации, когда сейчас реально пошли колоссальные деньги в систему. Славу Богу, что человеческую жизнь стали ценить. Ладно, пусть врачи заработают чуть побольше. Главное, чтобы людей вылечили", — сказала Лариса Попович.
Тесты, добавила эксперт, зачастую из-за недостаточной чувствительности не показывают COVID-19 там, когда клиническая картина реально "ковидовская". Во многом это, по мнению Ларисы Попович, связано не с тестами как таковыми, а с тем, что вирус мутирует. И тесты, которые были направлены на одну генетическую последовательность, не работают, потому что она изменилась у вируса.
"Нас обвиняют, что мы приуменьшаем статистику смертности. По международным требованиям, если есть "ковид", то причина смерти должна ставиться, как COVID. Но у нас статистика по смертности ведется по подозрению на "ковид", и этим мы можем увеличивать статистику смертельности от COVID, если тесты не очень чувствительны и не показывают его наличие. Так что здесь вообще-то я бы, наоборот, считала, что у нас ситуация по смертности, возможно, "лучше", чем нам демонстрируется статистикой", — сказала Лариса Попович.
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