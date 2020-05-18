Эксперт рассказала, в чем можно обвинить врачей в "ковидной" статистике

В России не занижается статистика по смертности от COVID-19, а даже, возможно, завышается, считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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Больница заинтересована в больных с "ковидом"

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1", что "врачи в российских больницах не пытаются скрыть информацию о случаях инфицирования коронавирусом, поскольку борьба с ним включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС).

"С экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше "ковидов", — сказала Голикова. — Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть вызываемое коронавирусом заболевание", сказала Голикова.

"Мы с самого начала, когда это началось, пересмотрели тарифы, и каждый субъект РФ установил тариф на оказание этой медпомощи. Тариф по лечению коронавируса больше, чем даже для сердечно-сосудистых заболеваний", — сказала Голикова.

Вопрос к Голиковой возник на фоне полемической статье в американском СМИ о том, что в России утаивают статистику по смертности о коронавирусе. Об этом сообщило издание Financial Times (FT), проанализировав общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге. Выяснилось, что в апреле в двух городах умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет.

"Средняя тяжесть пишется как тяжелая"

Как сказал "Правде.Ру" директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, Лариса Попович, если тест положительный, то манипулировать статистикой невозможно, другое дело, что "врачи могут в случаях средней тяжести записывать как тяжелые".

"Наверное, это обычная история. Другой вопрос, что если они действительно вылечивают человека и он выздоравливает, то какая нам разница, в конечном счете, в ситуации, когда сейчас реально пошли колоссальные деньги в систему. Славу Богу, что человеческую жизнь стали ценить. Ладно, пусть врачи заработают чуть побольше. Главное, чтобы людей вылечили", — сказала Лариса Попович.

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Тесты, добавила эксперт, зачастую из-за недостаточной чувствительности не показывают COVID-19 там, когда клиническая картина реально "ковидовская". Во многом это, по мнению Ларисы Попович, связано не с тестами как таковыми, а с тем, что вирус мутирует. И тесты, которые были направлены на одну генетическую последовательность, не работают, потому что она изменилась у вируса.

"Нас обвиняют, что мы приуменьшаем статистику смертности. По международным требованиям, если есть "ковид", то причина смерти должна ставиться, как COVID. Но у нас статистика по смертности ведется по подозрению на "ковид", и этим мы можем увеличивать статистику смертельности от COVID, если тесты не очень чувствительны и не показывают его наличие. Так что здесь вообще-то я бы, наоборот, считала, что у нас ситуация по смертности, возможно, "лучше", чем нам демонстрируется статистикой", — сказала Лариса Попович.

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