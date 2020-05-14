Ракова подтвердила реальность цифр по смертности от COVID-19

Данные по смертности от коронавируса в Москве полностью соответствуют реальной ситуации. Это подтвердила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она опровергла слухи, которые появились в СМИ.

"Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на [портале] открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все", — подчеркнула Ракова.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы рассказал, как рассчитывают смертность от коронавируса. В ведомстве отметили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно. В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек.