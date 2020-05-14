Депздрав Москвы объяснил, как считают смертность от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы утверждает: подсчет смертности от коронавируса ведется правильно. Такая реакция последовала на обвинения СМИ.

В профильном ведомстве столицы подчеркнули, что в Москве с самого начала открыто оглашались данные о количестве смертей, которые произошли из-за COVID-19. Данные за апрель появились на сайтах раньше, чем это сделали федеральные структуры.

"Во-вторых, сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно. В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек". Депрздрав отверг обвинения в некорректности подсчетов смертности от COVID-19", — сообщает оперативный штаб.

Еще один момент — установление диагноза у скончавшихся. Для этого всегда проводится вскрытие, вывод делает патологоанатом.

"Из общего числа умерших в апреле этого года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирус и его осложнения, чаще всего — пневмония. Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Зафиксированные в Москве посмертные диагнозы являются исключительно точными, а данные о смертности — абсолютно открытыми", — отмечают в Департаменте здравоохранения Москвы.

Влияют на уровень смертности и сезонные заболевания, в том числе ОРВИ. Люди умирают не только от возникших болезней, но и от обострения ими хронических заболеваний.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация складывается в других странах и городах мира. Так, в Нью-Йорке смертность в апреле составили 11 861 человека, а общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15709. В Лондоне в указанный период скончалось 3589 коронавирусных больных, а прирост составил 5531.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в ВОЗ не исключают, что коронавирус просто невозможно победить. По мнению руководителя агентства по ЧС ВОЗ Майка Райана, COVID-19 может стать эндемичным как ВИЧ.