Скрывают ли власти реальное количество жертв Covid-19

Западная пресса внезапно разродилась откровением на тему того, что реальное количество умерших в России пациентов с коронавирусом может быть выше официальных данных на 70%.

Об этом сообщило издание Financial Times (FT), проанализировав общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге. Выяснилось, что в апреле в двух городах умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет.

Отметим, согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с коронавирусом. 1444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности" остаются неучтенными, отмечают журналисты. В итоге они суммируют показатель с общим числом умерших пациентов с коронавирусом. Именно так и получается 72%-ное увеличение числа жертв COVID-19 в России, заключает издание.

Разумеется, далее следует пассаж о занижении официальных данных по числу жертв коронавирусной инфекции в России. Этот довольно притянутый за уши вывод основан на данных лишь двух крупнейших городов страны и совершенно ничего не характеризует, кроме идеи самих авторов материала.

Фактически эксперты считают число всех смертей в период эпидемии, превышающее обычный уровень смертности населения, более показательной цифрой, чем официальную статистику смертности пациентов с коронавирусом. Но разные страны и считают данные по-разному.

Напомним, об расхождениях в статистике писали и российские СМИ после публикации официальных данных по количеству всех смертей в апреле. В прошлом месяце, по открытым данным столичных властей, было выдано 11 846 свидетельств о смерти, что на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,4% больше, чем в апреле 2019 г.

Как писали в телеграм-канале Мышь в овощном, "FT вбрасывает ничем не подкрепляемое измышление, что якобы количество умерших от коронавируса в России выше официальных данных на 70%.

Почему на 70, а не на 170? Где прячут все эти "лишние" трупы? В каких переполненных моргах или подпольных рефрижераторах их прячут? Может быть есть свидетельства родственников, вопиющих о сокрытии правды?

Нет, никаких ответов на эти вопросы нет. Но ладно англичане — то, что они делают, называется диверсия".

"Летальность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру" — заявила ранее министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова. И та же статистика показывает, что количество зараженных ежедневно снижается.

Пусть так и будет — безотносительно измышлений медиа известных стран.