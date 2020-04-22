Не бывает людей "я сам себя сделал" — у каждого кто-то есть за спиной

Почему не получится стать успешным, если не будет хорошей семьи? Но как ее создать? Почему обустройство отношений надо начинать с близких людей, соседей? Как это сделать? Действительно ли день нашего рождения во многом определяет нашу судьбу, по крайней мере, наши наклонности и способности? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

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— Александр Богданович, идет прямо потоком очень много вопросов от наших пользователей, которые хотят найти свою вторую половину, создать семью, правильно выстроить отношения с любимым человеком. Также просят совета, как сделать карьеру. Этим интересуются и мужчины, и женщины. Что вы можете посоветовать? Есть ли универсальный рецепт?

— Есть ценности, которые разделяют и мужчины, и женщины, а ценность партнерства, наверно, самая главная. Очень многие люди пытаются сделать карьеру, не выстроив партнерские отношения внутри своей семьи. Но так не получится. Очень многие люди живут, допустим, годами на одной лестничной площадке, но совершенно не знают, кто их соседи, тем более не знают их историй, чем они занимаются, что любят. Партнерство нужно начинать с того места, где вы живете, а не там, где вы работаете.

— А сейчас практически все утром уехали на работу, вечером приехали с работы и сразу закрылись.

— Да, и все.

— А надо пригласить соседей на чай?

— Да, конечно.

Надо видеть хорошее

— Но бывает, что уже нет сил на чай, да и соседи могут быть разные. Даже если они — приличные люди, вы всегда здороваетесь, неизвестно, захотят ли они общаться ближе.

— Конечно, не надо сразу ломиться в закрытые двери. Надо начинать выстраивать любые отношения постепенно. Очень сложно заставить себя рассмотреть в человеке что-то хорошее, проще закрыться. Но я же не прошу лукавить и лицемерить, улыбаться тому, кто тебе не нравится. Соседи действительно могут быть разные. Но можно попытаться рассмотреть в человеке что-то хорошее, а что-то хорошее есть в каждом из нас.

— Безусловно.

— Но это — тяжелейший труд, надо хорошо поработать, чтобы увидеть в человеке что-то хорошее. Зато когда ты это разглядишь, когда ты выстроишь партнерство в ближнем круге, там, где ты отдыхаешь, там, где твой дом, там, где тебе стены помогают, тогда ты будешь более успешен уже глобально.

Я не люблю людей, которые говорят: "я сам себя сделал". Таких людей вообще не бывает. У нас у каждого за спиной кто-то есть всегда. Этот человек может быть совершенно незаметным, но он существует. Многие многие политические лидеры, жен которых мы не знаем, становятся такими только благодаря тому, что рядом с ними такие женщины.

Да, она может стоять на кухне, ее никто не видит, она занимается детьми и так далее. Но при этом, находясь рядом с этим мужчиной, она делает его более уверенным в себе и привлекательным для огромного количества людей, она подсвечивает его лучшие стороны.

Или про некоторых говорят, когда не было денег, был хорошим парнем, а деньги его испортили.

Да никто его не портил, просто в этой ситуации деньги выступили в качестве прожектора, который высветил то, что не было видно раньше. Но в первую очередь нас подсвечивает человек, который рядом с нами.

Дата рождения — код человека

— Вы очень уверенно и конкретно ответили на много личных вопросов, даже не зная человека, а имея в распоряжении только ключевые параметры. Как это возможно?

— Дайте мне дату рождения человека, и я смогу сказать уже очень многое о нем.

— В том числе — подходят ему больше гуманитарные или точные науки?

— Да, но можно сказать, что человек — гуманитарий. Гуманитарные науки — разные, но человек точно сможет быть, допустим, учителем истории, или в другой области как-то реализовать себя. А вот с математикой — нет, ему тяжеловато будет.

— Пришел такой вопрос: "Я родилась 19 ноября 60-го, бывший муж 20 апреля 64 года, шесть лет не можем договориться. Как быть дальше, стоит ли вообще тратить время на переговоры с мужем?"

— Тут нужно еще посмотреть, кто может выступить переговорщиком, посредником. Но этот мужчина — действительно очень мощный и сильный. У него подлинная, настоящая энергия власти, а все вокруг — подданные. То есть вы имеете право упрашивать, умолять, валяться в ногах, уговаривать, но очень сложно требовать и приказывать. И даже требовать свое. Здесь — реально проблема.

— Вы какую-то энергетику чувствуете от этих людей?

— Есть дата рождения.

— Только по дате рождения все это можно сказать?

— Вот банально — 55-й градус северной широты, 37-й градус восточной долготы. Можете рассказать мне об этом?

— Я вообще не представляю, где это?

— Ладно. Расскажите мне, пожалуйста, о Елоховской церкви, что вы знаете о ней?

— Про Елоховскую церковь я знаю и могу о ней рассказать.

— Она находится в этих координатах в городе Москве. Если я попрошу рассказать про Москву, вы мне расскажете все, что угодно, дадите очень много информации. Неважно, даже какой, но вы не ошибетесь. Вы здесь живете и много о ней знаете. Какой здесь примерно климат, несмотря на всемирное потепление. Вы знаете, какая здесь политическая власть, какие производства и всякие культурные заведения, знаете, что здесь самое красивое метро и самое глубокое метро.

Вы знаете и можете выдать огромное количество информации по звукам, зашифрованным в виде кириллицы "Москва". Человеку, который хорошо владеет географией, я называю эти же координаты просто в цифрах. Поэтому он сразу поймет, что это — Москва, и спокойно то же самое скажет, что знаете вы. Дата рождения — это зашифрованная информация о любом человеке. Я это знаю, потому что у меня есть ее исходные данные.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев