Коронавирус — ещё и новая фобия

Почему в наше время количество фобий стремительно растет? Почему коронавирус так быстро стал не просто очень заразной болезнью, но и крайне распространенной фобией? Почему кровопотеря женщине не страшна, а для мужчины капля чужой крови бывает опасна? Есть ли генетика в бедности и богатстве? Обо всем этом и многом другом в эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Как победить фобии и найти себя и свое счастье?

Читайте начало интервью:

Эпигенетика: человек — большая флешка

Эпигенетик: органы у всех людей одинаковы, но работают по-разному

Чем обусловлены наши страхи?

Коронавирус быстро стал мировой фобией

— Александр Богданович, уже существует большое количество всевозможных фобий, но постоянно появляются все новые. Почему так происходит?

— Количество фобий у нас увеличивается по мере увеличения информационного контента.

Чем больше контента — тем больше фобий. Чем больше знаешь — тем больше боишься.

Но все-таки, я уверен, что в их основе лежит генетическая история. Кто-то боится пауков не потому, что его паук укусит, а потому что реально может быть та же аллергия на хитиновый покров. И такое бывает. А сейчас у нас активно развивается фобия в связи с этой новой эпидемией-пандемией, которая началась в Китае.

— С коронавирусом?

— Да, и то, что она постоянно расширяется, и все это активно освещается и обсуждается, будет действительно все серьезней на это влиять.

— Это — именно фобия? Ведь известны случаи агрессивности по отношению к людям, просто потому что кто-то подумал, что они могут быть носителями COVID-19.

— Да, случается, что это уже переходит в агрессию, но в основе все-таки лежит страх. Это крайняя форма выражения протеста против собственного страха. Это — реальная фобия, такая социальная история вызвана социальными предпосылками. В данном случае она еще вызвана тем, что у многих существует колоссальное недоверие к медицине и власти.

Когда власти и медики объявляют, что мы не можем быстро найти, дифференцировать, что это за вирус, это уже нагнетает, напрягает. А человек простудился и заболел. Реально симптомы-то обычные, но он думает, а вдруг — как раз коронавирус… И все — восприимчивый, внушаемый человек начинает, безусловно, переживать по этому поводу. А дальше идет отрицательная генерация эмоций, ну и все.

Тем болле, что люди переживают не только за себя, а за своих детей и родителей, близких. В первую очередь подвержены старики. Безусловно, у них — самый низкий иммунитет, с возрастом мы все его теряем, соответственно, они будут болеть в первую очередь. Потом появилась информация, что мужчины тяжелее переносят.

Я в свое время организовывал в своей части несколько раз донорские дни, и я понял, что женщины в обморок от кровопотери практически никогда не падают. Мужчины — здоровые, крепкие солдаты, но бывает, что ему еще ничего не сделали, он только чужой крови капельку увидит, а уже падает. Это связано с физиологией, потому что кровопотеря для мужчины в полтора литра опасна невероятно, а для женщины — нет.

Бедность и богатство — тоже генетика

— Наша зрительница пишет, что у нее — сильный страх бедности. Тут же другой зритель ей советует, что от бедности помогает какая-нибудь цель. — Найдите себе цель, и вы не будете так бояться бедности, это станет неважно. Это так? Как бы вы посоветовали лечить страх бедности?

— По поводу бедности или богатства история такая. У нас есть определенные способности по управлению определенным количеством денег или к управлению определенным количеством недвижимости.

Вот есть люди, у которых сил хватит только где-то на 20-30 квадратных метров, и больше, что бы ты ни делал, тебе будет крайне тяжело управлять территорией, которая превышает этот лимит.

Кто-то очень хорошо и правильно управляет суммой в сто-двести тысяч, а кому-то и десять тысяч за глаза, дальше он уже не может этими деньгами нормально управлять.

В этом тоже есть сложная генетика. Часть людей может даже выигрывать в лотерею, но она очень ничтожная. Это — тоже генетика. Основная масса не выигрывает. Но среди них есть много людей, которые могут зарабатывать деньги, а есть люди, которые не могут.

Есть также предрасположенность к определенным видам материальных ценностей. Кто-то очень быстро может накопить на машину, и обстоятельства будут складываться так, что кто-то ему поможет, добавит немножко денег, и он купит машину, но он никогда не купит дом, по крайней мере, именно такой дом, который он хочет. Это тоже связано с определенными нашими способностями.

Мы — разные, потому что генетика разная

Генетика определяет очень многие вещи. Давайте будем исходить из того, что мы все разные. И у всех нас есть свой потолок. Я как раз и объясняю, у кого какой потолок. Допустим, советская система образования — хорошая система. Нам дают одних и тех же авторов, мы решаем одни и те же задачи. При одних и тех же учителях, при одном и том же солнце.

Но половина класса становится очень успешными и законопослушными, а вторая становится бандитами. А при этом мы учимся по одним учебникам. Нас учат одним и тем же ценностям. А почему мы разные? — Потому что наши гены разные, потому что одному что-то нравится, а для другого это — неприемлемо или просто непонятно. Мы изначально разные, потому что генетика разная. Мы по-разному воспринимаем этот мир.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев