Александр Литвин: генетическая кодировка прошита в датах

Откуда берутся людские страхи? Почему люди так переживают за своих детей? Почему гиперопека — всегда во вред? Почему дети бывают взрослее своих родителей? Почему так отличаются разные поколения и даже рождённые в разные дни сверстники? Как преодолеть страх публичных выступлений? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал военный врач, психолог, исследователь в области эпигенетики Александр Литвин.

Как победить фобии и найти себя и свое счастье?

Читайте начало интервью:

Эпигенетика: человек — большая флешка

Эпигенетик: органы у всех людей одинаковы, но работают по-разному

Чем обусловлены наши страхи?

Коронавирус — ещё и новая фобия

— Александр Богданович, просто ужас — сколько у людей всяких фобий. Женщина пишет: "Очень боюсь за детей в наше страшное время. Когда телефон не отвечает, все — мне становится плохо, я понимаю, что должно быть хорошо, но меня страх буквально парализует".

Гиперопека детей — вредна

— Обычно так реагируют люди, рожденные в октябре. У них есть предрасположенность к гиперопеке по отношению к близким. Если кто-то из ваших родственников рожден в октябре, вы должны звонить им чаще. Они начинают волноваться уже через полчаса после того, как вы выходите из дома. Поэтому очень часто у женщин, рожденных в октябре, дочери выскакивают замуж в первый раз только ради того, чтобы сбежать из дома от гиперопеки.

— Вы считаете, что волноваться за детей — это гиперопека?

— Волноваться за детей — это норма. Но когда эта норма становится патологией, то получается нехорошо, потому что, если у тебя есть такое проявление гиперопеки, ты ограничиваешь своего ребенка в очень многих делах и вещах.

— Как найти эту грань, чтобы обеспечить как-то ребенку безопасность, но в то же время научить его самостоятельности?

— Такого рецепта прямо уникального и одновременно универсального для всех, такой панацеи точно нет. Психология делит людей на четыре основных типа:

сангвиники,

флегматики,

меланхолики,

холерики.

Я делю людей как минимум на 365 типов. Не волноваться нельзя, это — нормальное явление. Но нельзя пережимать своих детей.

Мы все очень часто делаем одну ошибку: думаем, что мы — очень взрослые и опытные, очень умные и сильные. Но бывает так, что дети рождаются намного сильнее и умнее, чем мы. Это — нормальный процесс улучшения генетики. И бывает, что 12-летний ребенок по восприятию мира старше, чем его родители. Такое тоже бывает. Вариантов — огромное количество.

Каждый ген, метилируется в момент рождения. Вот сегодня один вид генов метилирован, а завтра ребенок рождается, там — уже абсолютно другая история. И поэтому мы не похожи друг на друга. Есть общие, конечно же, характеристики, но основная масса характеристик — разная. Нельзя всем дать один совет, и все будет хорошо. Это — исключительно индивидуальная работа.

Как не трястись перед публикой

— Пользователь спрашивает: как преодолеть сильный страх выступлений?

— Опять же — смотря кто выступает. У меня был такой случай в практике. Один очень известный человек, который пишет свои произведения и выступает со сцены, пришел ко мне и сказал: я очень боюсь публику. Я пью седативные препараты для того, чтобы выйти на сцену и говорить перед людьми. Он предоставил мне свои характеристики, в том числе по дню рождения. Я достаточно уделяю много внимания генетической кодировке, которая прошита в датах.

Исходя из этого, я ему сказал: по своей генетике вы — учитель, инструктор, профессор и преподаватель. Вам нужно смотреть на публику не как на людей, которые пришли получить удовольствие от ваших творческих действий, а как на людей, которые пришли учиться. Да, они заплатили за билет и пришли на платный факультет. Вы должны настроить себя таким образом, что вы — профессор в аудитории, перед вами сидят ученики, ученицы, и вы должны довести до этих людей информацию с точки зрения педагога, преподавателя, инструктора.

И мне удалось этого человека, так сказать, подправить. Единственное, что он мне потом сказал: у меня исчезли аплодисменты, теперь они есть только в конце выступления, а раньше меня прерывали по ходу моих выступлений аплодисментами.

Я ему посоветовал вспомнить свою учебу в университете. Как часто студенты аплодировали своему преподавателю за полученную информацию. Мы же не аплодируем учителям. Зато человек отказался от седативных препаратов и спокойно выходит на сцену. Но это, конечно, частный случай.

— Вероятно, все люди, только в разной мере волнуются. Разве можно не волноваться перед выступлением?

— Да, я тоже волнуюсь, конечно. Я желаю людям всегда, чтобы вы нравились людям, а люди нравились вам. Это, наверное, единственное, что хорошо подходит для всех. Опять же вторая часть: я хочу, чтобы люди нравились вам. Поэтому очень хорошо, когда выступающий пытается среди аудитории найти людей, которые ему нравятся.

Это — самая главная задача, чтобы не бояться. Обязательно нужно найти те глаза, в которых ты действительно видишь интерес к себе, симпатию и поддержку. А среди огромного количества людей всегда найдутся те, которым вы нравитесь, симпатичны. Вот на них и нужно концентрироваться.

У меня недавно случилась просто катастрофа. Я читал лекцию в Софии, в Болгарии. Я достаточно много знаю про Болгарию, знаю, как у них работают невербальные и вербальные функции. Я просто забыл про это. Передо мной сидит аудитория достаточно большая. Я читаю лекцию и вижу, что вся аудитория крутит головами из стороны в сторону.

— У них это значит "да".

— Я забыл, поэтому был в шоке просто. Думал, что я совсем не то говорю. А потом только сообразил, что это — знак одобрения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев