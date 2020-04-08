Олег Шеин: России не хватает 10 тысяч эпидемиологов

Каковы результаты борьбы с коронавирусом в России? Как обстоят дела с доступностью масок для лица? Насколько готова российская медицина к пандемии коронавируса? Какова ситуация в регионах?

Олег Шеин о ситуации с коронавирусом в России и вечном Путине

Все эти и многие другие вопросы в прямом эфире обсудили председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин и депутат Государственной Думы, вице-президент Конфедерации труда России, сопредседатель Союза жителей Олег Шеин.

Читайте начало интервью:

Олег Шеин: власти должны начать с карантинных мероприятий в борьбе с коронавирусом

Олег Шеин: экстраординарную ситуацию нельзя разрешить стандартными мерами

Пандемия требует корректировки законодательства

— Олег Васильевич, как вы считаете, через сколько времени спадет кризис коронавируса?

— Никто не знает. Было заявление экспертов ВОЗ, которые считают, что это может протянуться на пару лет. Потому что пока не будет вакцины, очевидно, что это будет пульсировать так или иначе. Риски достаточно долгосрочные — это надо понимать и учитывать. Я бы еще одну тему затронул — это врачи. Мы все только что были свидетелями оптимизации здравоохранения, массовых серьезных увольнений врачей. К чему это привело? Их остро не хватает, особенно сейчас.

Я приведу небольшой пример по Астраханкой области, чтобы было понятно, какие оперативные мероприятия сегодня необходимы. Астраханская область — это регион с миллионным населением. На сегодняшний день там очень не хватает врачей. Есть вакансии порядка 70 инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов и реаниматологов.

Медицину оптимизировали, врачей уволили

Экстраполируя на страну, получается порядка 10 тысяч человек.

Что значит наличие свободных вакансий? Это означает, что государство рабочее место создало, но человек на него не идет. Почему? Потому что по майским указам президента, которые нужно было глубже прорабатывать, эта высокая зарплата привязана не к ставке, а к сотруднику. Чтобы ее получить, необходимо работать за двух людей.

Далеко не все врачи к этому расположены. Особенно, когда Следственный комитет стал их травить делами врачей, за врачебные ошибки сажать налево и направо. Кому это надо?

И в результате мы имеем сегодня по стране отсутствие 10 тысяч важнейших высококвалифицированных специалистов.

Я сейчас говорю не про врачей вообще, не про терапевтов, не про педиатров, я говорю именно про тех, кто профессионально подготовлен к борьбе с эпидемиями и профессионально подготовлен к тому, чтобы людей вытаскивать, грубо говоря, с того света. Вот эти специалисты нам нужны. Что делать? Мы предложили в российском парламенте привязать заработную плату не к врачу, а к ставке. Это будет означать ее качественное повышение оправданным.

— Как и было раньше.

— Да. И это будет означать, что люди могут возвращаться обратно. Это касается не только врачей, но и всех медработников, конечно. У нас же санитарок пачками, десятками тысяч, если не более того, переводили в уборщицы, чтобы сэкономить фонд оплаты труда. Но санитарка отличается от уборщицы тем, что она помогает в том числе производить дезинфекцию, она обладает определенного рода квалификацией, она не моет полы, а обеспечивает именно санитарию.

— Другой функционал.

— Да. И сегодня буквально с места в карьер необходимо менять штатное расписание в больнице. Может быть, оно и дальше пригодится.

— Тем более, что под первым и главным ударом находятся врачи.

— Конечно.

Врачам нужна полная экипировка

— Просто потому что сейчас у врачей в поликлиниках и в больницах даже масок нет, а они вынуждены вести прием и осматривать людей, постоянно контактировать с ними.

— Там же дело масками не заканчивается. Там требуется полная экипировка, потому что человек находится в постоянном соприкосновении. Это не то, что мы с вами по улице просто прошли. И то мы видим, как в Италии или в Китае идут машины, которые дезинфицирующим раствором поливают все улицы. Почему? Потому что данный штамм характерен своей высокой устойчивостью. То есть, оседая на какой-то поверхности, он на ней держится несколько дней, а то и недели.

Более того, еще одна вещь, которую нам надо понимать, что в отличие от привычных для нас ОРВИ штамм, очевидно, достаточно устойчив к ультрафиолету. Иначе мы бы не видели вспышек во Вьетнаме, в Индонезии, в Сингапуре, в Египте, в Саудовской Аравии, в Бахрейне, в Австралии и других странах с прекрасным солнышком, где оно уходит чуть ли там не в зенит.

При оперативных мерах мы в коронавирусный кризис не впадем

В этих условиях, конечно, врачам требуется отдельный полный эпидемиологический комплект, который называют еще противочумным костюмом. Откуда их взять?

Во-первых, есть какие-то армейские запасы, сейчас Минобороны должно всем тотально делиться, в том числе советским, что еще есть, что еще не пришло в негодность, с гражданской медициной.

Плюс военные клиники должны быть перенацелены на гражданских.

При нормальных оперативных мерах мы в этот кризис не впадем. Не надо впадать в панику, в алармизм: мы все умрем, надо ехать закупаться центнерами продуктов питания. Этого точно делать не стоит. Панические вещи, которые происходят в обществе, когда сметают тотально товары с полок, только создают дополнительные проблемы.

— В Европе — полки пустые.

— Я ожидал того же самого и у нас. Еще несколько дней назад я говорил об этом. Люди везде одинаковые. Но у нас есть запасы продуктов. Правительство приняло ряд правильных мер:

обнулили импортную ввозную пошлину,

ввели налоговые послабления для ритейла, для грузоперевозчиков,

подтолкнули торговые сети к тому, чтобы те работали в круглосуточном режиме.

Разумные меры делает правительство. И запасов продовольствия хватит на два месяца. Перебои с чем-то, наверное, могут быть, что называется заморские колониальные товары — кофе, какао и то не сразу. Я думаю, что вся мировая торговля к этому как-то адаптируется. То, что касается НЗ обычного нашего — крупы, какие-то макаронные изделия и так далее — с этим точно никаких перебоев не будет, если только не произойдет паники в обществе, сами люди не опустошат полки.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев