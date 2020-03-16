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Автор Любовь Степушова

В Германии отреагировали на попытку США забрать ее вакцину от COVID19

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"Германия не продается", — заявил министр экономики Питер Альтмайер в ответ на разоблачение намерений Вашингтона присвоить себе экспериментальную вакцину от COVID19, созданную немецкими учеными.

Вакцина против коронавируса может быть дешёвой

Предложение немцам на 1 миллиард долларов

Президент США Дональд Трамп пытается заманить немецких ученых, разрабатывающих вакцину против COVID19, в Америку большими премиями, также он намерен купить препарат исключительно для пользования в своей стране, сообщила газета Welt am Sonntag в статье, озаглавленной "Трамп против Берлина".

Газета ссылается на источники в правительственных кругах в Берлине.

Трамп предложил 1 млрд долларов биофармацевтической компании CureVac, расположенной в Тюбингене, чтобы вакцина была "только для Соединенных Штатов", сообщила газета.

Германия "не продается" США

"Германия не продается", — заявил на это министр экономики Питер Альтмайер телекомпании ARD.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан подтвердил интерес американцев. По словам Спана, CureVac будет разрабатывать вакцину для всего мира, а не для отдельных стран.

Госсекретарь Хайко Маас раскритиковал предполагаемую попытку правительства США убедить руководство фармацевтической компании CureVac переехать в США.

"Немецкие исследователи являются лидерами в разработке лекарств и вакцин в глобальном сотрудничестве. Мы не можем позволить другим получать исключительно результаты своих исследований ", — сказал политик СДПГ газетам медиагруппы Funke.

США просят не преувеличивать

Американский чиновник заявил AFP в воскресенье, что в статье Welt am Sonntag "допущены сильные преувеличения".

"Правительство США пообщалось со многими (более 25) компаниями, которые утверждают, что могут помочь с вакциной. Большинство из этих компаний уже получили начальное финансирование от американских инвесторов", — сказал он.

Чиновник также отрицал, что США стремятся получить потенциальную вакцину исключительно для себя.

"Мы продолжим разговор с любой компанией, которая утверждает, что может помочь (с вакциной). И любое найденное решение будет передано миру", — сказал чиновник.

Согласно сообщению газеты Mannheimer Morgen, эксклюзивный контракт, например, с США, на вакцину от коронавируса не обсуждается в CureVac.

"Мы хотим разработать вакцину для всего мира, а не для отдельных стран", — заявил газете управляющий директор и соучредитель главного инвестора Dievini Hopp BioTech Holding Кристоф Хеттих.

CureVac, основанная в 2000 году, базируется в немецком штате Баден-Вюртемберг и имеет центры во Франкфурте и Бостоне. Фирма позиционирует себя как специализирующаяся на "разработке методов лечения рака, терапии на основе антител, лечении редких заболеваний и разработке профилактических вакцин".

Россия планирует создать вакцину к сентябрю

Многие страны в мире объявили, что приступили к испытаниям вакцины от коронавируса, однако должно пройти минимум полгода, чтобы она прошла сертификацию.

По планам Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России вакцина от нового коронавируса должна появиться в период с июля по сентябрь текущего года, передает РИА "Новости".

В конце 2020 года уже планируются доклинические исследования на мышах, сообщают специалисты научного института. Они утверждают, что исследования продлятся несколько месяцев, а появление вакцины как сертифицированного и официально зарегистрированного препарата ожидается в середине 2021 года.

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Темы коронавирус сша и германия вакцина он коронавируса
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