Российские ученые в сжатые сроки разрабатывают вакцину от коронавируса. Работа идет в научном центре в Новосибирской области.
Об этом президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", — заявила она.
Голикова отметила, что медики разрабатывают сразу 13 вариантов вакцины.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за разработку вакцины Еврокомиссия и частные компании готовы заплатить 90 млн евро. Эти средства выделены на поиск лекарства от эпидемии коронавируса.
Республики Донбасса могут пойти на компромисс с Украиной в вопросе проведения местных выборов и совместного патрулирования границы с Россией.