Препараты от коронавируса разрабатывают в России

Российские ученые в сжатые сроки разрабатывают вакцину от коронавируса. Работа идет в научном центре в Новосибирской области.

Об этом президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", — заявила она.

Голикова отметила, что медики разрабатывают сразу 13 вариантов вакцины.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за разработку вакцины Еврокомиссия и частные компании готовы заплатить 90 млн евро. Эти средства выделены на поиск лекарства от эпидемии коронавируса.