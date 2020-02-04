Эксклюзив: жительница Китая рассказала, как они живут с коронавирусом

Китай задыхается от эпидемии коронавируса, которая уже унесла жизни 428 человек. Более 20 тысяч заражённых, из них 2700 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Как сообщают СМИ, все меры направлены на борьбу с 2019-nCoV, однако как на самом деле обстоят дела в Китае — пока остается за ширмой в связи с жесткой политикой КНР. Местным жителям не разрешено говорить лишнее, но жительница Пекина Анастасия Хуан осмелилась дать эксклюзивное интервью Pravda.ru, рассказав правду о том, что сейчас происходит на "военном фронте".

Это уже не шутки: когда коронавирус МАССОВО придет в Россию?

— Какова сейчас обстановка в Пекине с коронавирусом?

— По официальной информации, заражены коронавирусом около 200 человек в городе, в котором 23 миллиона жителей.

— Они находятся где-то в больницах, закрытых помещениях?

— Да. В Пекине много больниц. Но не везде принимают. Есть определенные места, куда таких пациентов отправляют, чтобы они больше никого не могли заразить. До 10 февраля город не работает, люди дома отдыхают. Это тоже вариант, чтобы не заразить и не заболеть самим. Каждый день показывают, в каком районе (в Пекине примерно 6 районов) сколько человек заболели. Людям регулярно проверяют температуру. Отслеживают состояние тех, кто контактировал с больными.

Тонкости "военного положения" в Пекине

— А как же еду покупают? Им привозят?

— Да. По интернету мы можем заказать. И еще из семьи один человек ходит покупать на овощные рынки, в супермаркет.

— Как обстоят дела с санитарией?

— Мы живем в квартире. И каждый день уборщица моет общий коридор, лифт специальными дезинфицирующими жидкостями, чтобы убить вирус. Горожане прислушиваются к рекомендациям государства и сидят дома, соблюдают карантин.

"В 2003 году мы уже переживали подобное, когда бушевал коронавирус SARS, и проблема была решена. Тогда помогали из ООН. Известные врачи изучают вирус, мы верим, что будет лекарство".

— Известно, от чего это пошло? Говорили, что люди питались какими-то дикими животными, возможно, поэтому они заразились.

— Да, пошло от летучих мышей, их часто продают на черном рынке, люди их едят. Так и произошло заражение.

— Есть ли сейчас паника в городе?

— Мы просто сидим по домам и ждем, что скажут власти.

— А что-то рекомендуют врачи принимать для профилактики?

— Советуют постоянно мыть руки и сидеть дома, не гулять на улице. Чтобы обезопасить себя, рекомендуют регулярно дезинфицировать помещение. Все мыть, убираться.