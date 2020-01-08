Народные способы для лечения волос

Благодаря народной медицине, наши волосы могут обрести вторую молодость и красоту. Народные средства хранят в себе большое количество витаминов. Для начала стоит определиться с проблемой и лишь, потом принять народные средства, которые помогут с ней справиться.

Для начала хочется сказать, что не рекомендуется мыть волосы горячей водой. При выпадении волос начните употреблять облепиху, например, втирайте масло облепихи в корни. Помните, что головной убор не должен быть тесным. Расчёсывайте волосы деревянными расчёсками. Как можно меньше используйте укладывающие средства и меньше прибегайте к использованию фена. Старайтесь как можно чаще отстригать секущиеся кончики.

Большой популярностью пользуются травы для лечения волос. Некоторые из них можно использовать как в чистом, так и в самостоятельном. Обычно это лопух, ромашка, хмель, крапива. Они сочетаются между собой, но можно использовать и по отдельности. Травы способны побороться с жирной себореей, перхотью и зудом. Используйте корень лопуха, а это 10-20 грамм, дайте ему настояться 5 минут и вотрите в корни. Используйте его как ополаскивающий раствор два или три раза в неделю.

Если у вас диффузное облысение, то необходимо пройти курс 20-30 сеансов. В этом вам может отвар из пастернака. Возьмите 2 столовые ложки измельченных листьев пастернака и две чайные ложки корня. Все залейте двумя стаканами кипятка, варите на медленном огне в течение 15 минут, затем процедите и принимайте внутрь по столовой ложке по три раза ежедневно.

Отлично себя зарекомендовала хна. Это вещество, приготовленное из сухих листьев лавсонии. Она избавляет от перхоти, придает блеск, укрепляет.

Порошок разводится в теплой воде, наносится на шевелюру, выдерживается и смывается водой. Стоит отметить, что хна обладает свойством высушивающим свойством. Поэтому не стоит ее наносить на кончики сухих или жирных волос.

Помогает волосам алоэ, которое укрепит волосяные луковицы. Алоэ богат витаминами. Чтобы помочь волосам, возьмите самые толстые листья растения и промойте водой, затем заверните их хлопчатобумажную ткань и уберите в холодильник на пару недель. Полученный сок добавляют в маски, втирают в голову, если заметили первые признаки облысения.

Хотите получить рост и объем для своих волос, то возьмите желток, добавьте 1 чайную ложку касторового масла. Все взбейте. Добавьте пару капель сока чеснока, 1 столовую ложку сока алоэ, 3 столовые ложки отвара крапивы. Все прокипятите на медленном огне в течение 15 минут. Чтобы получить быстрый эффект, наносите маску каждую неделю, а в целях профилактики ежемесячно.

Фото:maedchen.de