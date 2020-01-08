Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Злата Кузнецова

Народные способы для лечения волос

Здоровье » Красота » Техника красоты

Благодаря народной медицине, наши волосы могут обрести вторую молодость и красоту. Народные средства хранят в себе большое количество витаминов. Для начала стоит определиться с проблемой и лишь, потом принять народные средства, которые помогут с ней справиться.

Для начала хочется сказать, что не рекомендуется мыть волосы горячей водой. При выпадении волос начните употреблять облепиху, например, втирайте масло облепихи в корни. Помните, что головной убор не должен быть тесным. Расчёсывайте волосы деревянными расчёсками. Как можно меньше используйте укладывающие средства и меньше прибегайте к использованию фена. Старайтесь как можно чаще отстригать секущиеся кончики.

Большой популярностью пользуются травы для лечения волос. Некоторые из них можно использовать как в чистом, так и в самостоятельном. Обычно это лопух, ромашка, хмель, крапива. Они сочетаются между собой, но можно использовать и по отдельности. Травы способны побороться с жирной себореей, перхотью и зудом. Используйте корень лопуха, а это 10-20 грамм, дайте ему настояться 5 минут и вотрите в корни. Используйте его как ополаскивающий раствор два или три раза в неделю.

Если у вас диффузное облысение, то необходимо пройти курс 20-30 сеансов. В этом вам может отвар из пастернака. Возьмите 2 столовые ложки измельченных листьев пастернака и две чайные ложки корня. Все залейте двумя стаканами кипятка, варите на медленном огне в течение 15 минут, затем процедите и принимайте внутрь по столовой ложке по три раза ежедневно.

Отлично себя зарекомендовала хна. Это вещество, приготовленное из сухих листьев лавсонии. Она избавляет от перхоти, придает блеск, укрепляет.

Порошок разводится в теплой воде, наносится на шевелюру, выдерживается и смывается водой. Стоит отметить, что хна обладает свойством высушивающим свойством. Поэтому не стоит ее наносить на кончики сухих или жирных волос.

Помогает волосам алоэ, которое укрепит волосяные луковицы. Алоэ богат витаминами. Чтобы помочь волосам, возьмите самые толстые листья растения и промойте водой, затем заверните их хлопчатобумажную ткань и уберите в холодильник на пару недель. Полученный сок добавляют в маски, втирают в голову, если заметили первые признаки облысения.

Хотите получить рост и объем для своих волос, то возьмите желток, добавьте 1 чайную ложку касторового масла. Все взбейте. Добавьте пару капель сока чеснока, 1 столовую ложку сока алоэ, 3 столовые ложки отвара крапивы. Все прокипятите на медленном огне в течение 15 минут. Чтобы получить быстрый эффект, наносите маску каждую неделю, а в целях профилактики ежемесячно.

Фото:maedchen.de

Темы волосы лечение красота здоровье народная медицина
Актуальная аналитика
Техника красоты
Народные способы для лечения волос
Авто
Как "дешево и практично" выбрать тормозные колодки для своего автомобиля?
Кремль
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
Новости Все >
Римский папа поцеловал монахиню, которая пообещала "не кусаться"
Николя Саркози предстанет перед судом по подозрению во взяточничестве
Офтальмологи из США впервые провели операцию на глазу у гориллы
СМИ: военные США покинули две базы в Сирии и направляются в Ирак
Путин и Эрдоган торжественно открыли "Турецкий поток"
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Самбурская рассказала о "российском быдле" за границей
В Стамбуле проходит встреча Путина и Эрдогана
Жириновский не считает слово "холоп" оскорбительным
Хакеры распространили ложную информацию о выводе войск США из Кувейта
Последние материалы
Путин и Эрдоган торжественно открыли "Турецкий поток"
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Самбурская рассказала о "российском быдле" за границей
В Стамбуле проходит встреча Путина и Эрдогана
Как "дешево и практично" выбрать тормозные колодки для своего автомобиля?
Жириновский не считает слово "холоп" оскорбительным
Хакеры распространили ложную информацию о выводе войск США из Кувейта
Хорватия и Словения выводят войска из Ирака после иранской атаки
Депутат Госдумы предложил отменить новогодние каникулы
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
Популярное
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Его называют просто Элвис - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
СМИ: военные США покинули две базы в Сирии и направляются в Ирак
Украина разваливает себя сама
Хакеры распространили ложную информацию о выводе войск США из Кувейта
WSJ: Трампа отговорили от атаки на иранские и российские объекты
Франция осудила ракетную атаку Ирана на военные объекты США
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
"Мир не может позволить себе войну": демократы США об атаке Ирана
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
Нетаньяху угрожает "сокрушительным ударом" в случае атаки на Израиль
НАТО ожидает реакцию США на обстрел американских баз Ираном
Американские СМИ испугались войны с Ираном
Украина разваливает себя сама
Иран нанёс ракетные удары по базам США в память о генерале-"мученике"
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Украина разваливает себя сама
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ