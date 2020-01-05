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Автор Владан Джурич

Несколько простых правил для чистоты кишечника

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В кишечнике содержится более триллионов микроорганизмов, которые позволяют организму избавляться от злокачественных образований, бактерий и инфекций. Врачи рассказали о простых правилах очистки кишечника.

Под очисткой кишечника нельзя понимать клизму, применение специальных препаратов и других очистительных средств. Фактически очистить желудок от микроорганизмов практически невозможно. Кишечник можно поддерживать в хорошем состоянии, используя советы специалистов.

Согласно медицинской теории, кишечник содержит ворсинки, на которых скапливаются остатки еды. Часть из этих остатков может быть ядовитой или токсичной. При длительном разложении пищевых продуктов могут формироваться ядовитые вещества, способные навредить кишечнику.

В первую очередь врачи советуют пить много воды, особенно после пробуждения. Сразу же в течение 15 минут после пробуждения стоит выпить как можно больше питьевой негазированной воды. Это позволит насытить кишечник полезными микробами.

После приема воды врачи рекомендуют приготовить травяной чай и выпить его горячим в течение 10-15 минут. После этого можно приниматься за приготовление завтрака.

Врачи советуют не принимать пищу без аппетита. Дело в том, что при насильственном употреблении пищи могут возникнуть осложнения с пищеварением, сопровождающиеся рвотой и болями в желудке. Для легкого завтрака рекомендуется употреблять йогурт.

Для очищения кишечника врачи советуют изготовить специальный салат. Он содержит свеклу, морковь, листки белокочанной капусты и ложку лимонного сока вперемешку со столовыми ложками воды и оливкового масла. В итоге получится салат, который врачи советуют употреблять каждый день в течение одной недели.

Рекомендуется следить за ежедневным употреблением жидкости — не более 2 литров в сутки. При недостатке или избытке жидкости неизбежно появление побочных эффектов. Для улучшения стула врачи также советуют принимать продукты, богатые клетчаткой — зелень, отруби, ягоды, бобовые и фрукты.

Для поддержания оптимального состояния кишечника врачи советуют употреблять кисломолочные продукты. Они содержат достаточное количество доброкачественных микробов, которые улучшат общее состояние кишечника.

В целом состояние кишечника зависит от рациона питания и получаемых в ходе приема пищи витаминов. Соблюдая советы врачей станет лучше не только кишечнику.

Состояние кишечника влияет на работу кровеносной системы. Чем больше полезных веществ поступает в организм, тем лучше работа кровотока.

Постоянный мониторинг кишечника влияет на внешний вид человека, в особенности на состояние кожи. Также соблюдение здорового питания улучшает настроение и насыщает организм энергией.

Фото:garvis.com.ua

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