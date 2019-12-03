Кожный зуд при диабете: причины и лечение

Зуд кожи при сахарном диабете самое неприятное осложнение болезни. Кожные покровы моментально реагируют на пагубный процесс, происходящий в крови пациента.

Зуд возникает одним из первых при увеличении уровня сахара в крови. Он может начаться даже до появления основных признаков, таких как жажда, частое мочеиспускание, резкое похудение или набор веса. Симптом может наблюдаться при скрытом диабете. От момента появления зуда до развития недуга может пройти до 5-7 лет. Помимо кожного зуда приближающийся диабет может проявляться десятками различных видов дерматозов (невоспалительных кожных дефектов).

Высокий уровень сахара в крови уменьшает количество жидкости в теле, делая кожу сухой. Повреждение нервов может влиять на потоотделение. В результате кожа теряет естественную мягкость и влагу.

Сначала можно заметить сухость кожи на ногах, ступнях и локтях, но это может произойти где угодно на теле. Расцарапывание ранок может привести к образованию трещин, создавая возможность проникновения бактерий и микробов.

Вредные инфекции получают пищу от сахара в крови. У диабетиков, как правило, слабее иммунная система, что усложняет сопротивление инфекциям. Кроме того, повреждение нервов и плохое кровообращение замедляют заживление тканей. В результате люди с диабетом часто имеют более частые и серьезные раны и кожные инфекции, чем люди без этого заболевания.

Зараженные ткани часто горят, образуют пузырьки или чешуйки. Нужно поговорить с врачом, если появились какие-либо из этих признаков.

Лекарства для снижения сахара тоже могут заставить кожу чесаться. Зуд может исчезнуть через несколько дней. Если же он только усугубляется, стоит поменять препарат.

Хорошей новостью является то, что изрядное количество этих состояний поддается лечению или может быть предотвращено путем поддержания контроля уровня глюкозы в крови и ежедневного тщательного ухода за вашей кожей.

Лечение зуда

Наружно зуд можно лечить мазями. Для того, чтобы справиться с сильным зудом, применяют противовоспалительные и препараты против зуда, в состав которой входят кортикостероиды. Когда кожа просто шелушится, то достаточно будет постоянно использовать смягчающий крем. Мази рекомендуется использовать до полного исчезновения кожных очагов.

Дополнительно можно применять препараты для нервной системы. И, конечно, нужно следить за сахаром в крови, наладить углеводный обмен. Также поможет тщательное соблюдение диеты, подходящей при данном заболевании.

Широко применяются и народные средства. Если кожа сильно чешется, образуются волдыри, высыпания, хорошо купируют симптомы примочки и компрессы из отваров целебных трав.

Народная медицина рекомендует применять наружно травы, проявляющие антисептическое, противоотечное и ранозаживляющее действие: крапиву, корень лопуха, кору ивы, девясил, корень солодки, цветки репейника, корень валерианы, цветы и траву фиалки трехцветной.

Полезны настои из лекарственных растений: настой череды для ванны; настой шалфея, календулы; чистотела; ромашки; аппликации с кукурузным крахмалом; настой из сушеных ягод и листьев черники.

Фото: medceh.ru