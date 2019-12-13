Какие симптомы помогут распознать шизофрению

Шизофрения — психический недуг, который может проявлять себя различной симптоматикой. Первые симптомы обычно наблюдаются до 30 лет.

Человек попадает во власть стресса практически всю свою жизнь, и у его психики есть определенное защитное устройство, помогающее пережить эти нелегкие события. Но в ряде ситуаций бороться не получается, и стресс разрушает психику: чем более впечатлительный и ранимый человек, тем выше вероятность образования такого психического сбоя.

Крупные стрессовые ситуации в жизни зачастую становятся своеобразным триггером шизофрении. Среди них могут быть следующие факторы: потеря близкого человека, финансовые трудности, тяжелый сексуальный опыт, серьезная болезнь и прочее.

Больные нередко страдают от чрезмерно измененного мировосприятия и неправильно оценивают реальность. На последних стадиях человек больше не может различать, что происходит в его выдуманном мире, а что в реальном. Стоит отметить, что такие люди не несут опасность для общества, так как в большинстве случаев они пытаются навредить себе.

Между мужским полом и женским нет разницы в частоте проявления недуга. То, что в определенных ячейках общества заболевание проявляется чаще, свидетельствует о том, что присутствует генетическая предрасположенность.

Какие симптомы намекают о шизофрении?

Это заболевание проявляется разной симптоматикой, но практически у всех больных наблюдаются следующие расстройства:

1. Галлюцинации. При данном заболевании психики обычно наблюдаются голосовые галлюцинации. Люди слышат разного рода голоса, которые сопровождают текстом действия больного, ведут с ним диалог или что-либо заставляют сделать.

2. Сбои в мыслительном процессе. Они первостепенно воздействуют на мышление и язык. Мысли больного находятся вразнобой, никак не связаны логически и последовательно. При беседе он может спонтанно замолчать или начать придумывать слова, которых нет на самом деле.

3. Пагубная убежденность. У человека, страдающего шизофренией, появляется уверенность в чем-то, и его просто нереально убедить в том, что он не прав.

4. Я-расстройства. В это число входят симптомы, которые ликвидируют в человеке грань между ним самим и окружающим миром. Например, человек начинает считать свое тело чужим. Иногда больные жалуются, что их телом управляют, как куклой.

5. Аффективные расстройства. Они свидетельствуют о сбоях в эмоциональном мире человека. Данный признак присутствия шизофрении затрагивает эмоциональную связь с окружающими: можно наблюдать, как человек становится отчужденным и агрессивным, демонстрирует неуместные эмоции.

6. Кататонические симптомы. Эти расстройства проявляются в физическом плане. Человек становится либо крайне возбужденным, либо абсолютно неподвижным, как овощ. Помимо этого, он может совершать непонятные движения и принимать странные позы.

Фото:theversed.com