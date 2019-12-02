Серьезные последствия ожирения можно будет устранить с помощью загадочного белка

Сигнальный белок, иначе называющийся PGRMC2, он же "мембранный компонент рецептора прогестерона 2" в прошлом был найден в матке, печени и прочих участках тела. Однако на протяжении длительного времени его функция в организме была неизвестна ученым.

Разгадать тайну удалось специалистам из Scripps Research. Благодаря их работе, возможно, появился новый способ борьбы с ожирением, и, вероятно, со многими иными недугами.

Ученые выявили, что максимальное количество вышеуказанного белка находится в жировой ткани — особенно в буром жире. Кроме того, PGRMC2 связывает важную молекулу, именуемую гемом.

Гем являет собой железосодержащую молекулу, двигающуюся внутри клеток, выравнивая необходимые для жизни процессы: окисление органических веществ в клетке, ее деление и гибель, а также циркадные ритмы.

Как сообщает Энрике Саез, доцент кафедры молекулярной медицины, давно известный факт, что гем очень важен для большинства клеточных процессов. Но ученым также было понятно, что эта молекула токсична для клеточных материалов, находящихся вокруг нее, и для этого она нуждается в защитном переносчике. По данному поводу было много предположений, однако получить точный ответ стало возможным только сейчас.

Применяя биохимические методы и современные анализы в клетках, группа ученых выявила, что PGRMC2 является "шапероном" гема, то есть он скрывает молекулу и переносит ее из органеллы клетки, где формируется гем, в клеточное ядро, где он и начинает выполнять свою работу. При движении без защитника гем вступает в ненужные реакции, разрушая все, что видит перед собой.

С помощью эксперимента, проведенного на грызунах, исследователи смогли лицезреть ответ мышей на отсутствие PGRMC2. Выяснилось, что без этого белка в жировых тканях подопытных животных, которым давали пищу, насыщенную жирами, появилась нечувствительность к инсулину и уменьшение толерантности к глюкозе (характерные симптомы диабета).

Наоборот, у грызунов с ожирением и диабетом, которые получали дозу медикаментозного средства, включающего функцию PGRMC2, фиксировалось значительное улучшение симптоматики, связанной с диабетом. Таким образом, можно предположить, что включение данного сигнального белка поможет устранить некоторые серьезные последствия ожирения.

Ранее указанный доцент уверенно заявляет, что включение шаперона гема в остальных органах, в том числе в печени, где вырабатывается максимальное количество этой молекулы, способствовало бы смягчению последствий различных нарушений метаболизма, например, неалкогольного стеатогепатита (НАСГ).

Светила научной среды также оценили, как белок влияет на функциональную деятельность белого и бурого жира. Что интересно, первым открытием стало то, что бурый жир превратился в белый. Он чаще всего богат гемом, поэтому носит статус "хорошего жира". Одной из его главных функций является синтез тепла для сохранения необходимой температуры тела. Однако у грызунов, не имеющих возможности вырабатывать PGRMC2 в жировых тканях, температура мгновенно снижалась при помещении в холодную среду.

Исследователи сообщают, что в будущем постараются ответить на вопрос, какую роль играет PGRMC2 в других, не жировых тканях.

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