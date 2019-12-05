Причины возникновения атопического дерматита

Точная причина атопического дерматита не до конца ясна, но известно, что серьезные генетические и экологические факторы играют первостепенную роль в возникновении и развитии данного состояния.

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Генетика

Генетическая основа атопического дерматита усиливается тем фактом, что дети родителей, которые перенесли данное заболевание, чаще страдают от него, чем другие дети.

Этот риск дополнительно повышается, когда у одного из родителей возникают другие аллергические или иммунологические состояния, такие как астма или аллергический ринит. Это говорит о том, что гены, связанные с этими нарушениями, также связаны с атопическим дерматитом.

Существуют исследования, которые показывают, что специфические генетические мутации в области рецептора IL-4 приводят к повышению уровня иммуноглобулина E (IgE), а также связаны с атопическим дерматитом.

Высокие уровни иммуноглобулина E (IgE) являются элементом, который отличает атопический дерматит от других форм дерматита. Высокий IgE стимулирует эозинофилы и тучные клетки выделять провоспалительные цитокины, что приводит к воспалению.

Иммунологическая основа

Есть также возможные дефекты в моноцитах и клетках Лангерганса. Эти клетки играют важную иммунологическую роль в коже, что приводит к усилению иммунных и воспалительных реакций. Эти клетки могут также реагировать на аллергены окружающей среды, такие как пылевые клещи, перхоть животных, определенные продукты питания, сорняки, плесень, бактерии. Это известные триггеры, которые приводят к возникновению атопического дерматита.

Изменения кожи

Один из основных признаков атопического дерматита — аномально сухая кожа, которая является первичным сигналом данного заболевания. Это происходит, когда есть дефекты в производстве липидов. В частности, должны присутствовать дефекты в производстве керамидов в роговом слое. Низкое содержание церамидов приводит к повреждению барьера проницаемости рогового слоя и, как следствие, к потере влаги и воды. Чрезмерная потеря воды приводит к высыханию и растрескиванию кожи.

Экологические триггеры

Некоторые из распространенных триггеров окружающей среды, которые стимулируют развитие атопического дерматита, включают аллергены. Эти аллергены являются веществами, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Некоторые из наиболее распространенных аллергенов, которые могут вызвать атопический дерматит, включают:

Перхоть животных или шерсть домашних животных

Клещи домашней пыли

Цветочная пыльца

Пищевые аллергены

Табачный дым или другие загрязнители воздуха

Существуют и другие причины атопического дерматита. Некоторые из них включают в себя:

Использование жестких моющих средств (мыло, гель для душа и т. д)

Высокая влажность

Холодная погода может усугубить состояние, а лето может избавить от симптомов

Гормональные изменения у женщин во время менструального цикла также могут вызывать приступы атопического дерматита.

Стресс

Энергичные упражнения с чрезмерным потоотделением.

Фото превью: be.unansea.com