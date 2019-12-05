Причины возникновения атопического дерматита

Точная причина атопического дерматита не до конца ясна, но известно, что серьезные генетические и экологические факторы играют первостепенную роль в возникновении и развитии данного состояния.
Читайте также:
Что такое атопический дерматит?
Лечение атопического дерматита
Генетическая основа атопического дерматита усиливается тем фактом, что дети родителей, которые перенесли данное заболевание, чаще страдают от него, чем другие дети.
Этот риск дополнительно повышается, когда у одного из родителей возникают другие аллергические или иммунологические состояния, такие как астма или аллергический ринит. Это говорит о том, что гены, связанные с этими нарушениями, также связаны с атопическим дерматитом.
Существуют исследования, которые показывают, что специфические генетические мутации в области рецептора IL-4 приводят к повышению уровня иммуноглобулина E (IgE), а также связаны с атопическим дерматитом.
Высокие уровни иммуноглобулина E (IgE) являются элементом, который отличает атопический дерматит от других форм дерматита. Высокий IgE стимулирует эозинофилы и тучные клетки выделять провоспалительные цитокины, что приводит к воспалению.
Есть также возможные дефекты в моноцитах и клетках Лангерганса. Эти клетки играют важную иммунологическую роль в коже, что приводит к усилению иммунных и воспалительных реакций. Эти клетки могут также реагировать на аллергены окружающей среды, такие как пылевые клещи, перхоть животных, определенные продукты питания, сорняки, плесень, бактерии. Это известные триггеры, которые приводят к возникновению атопического дерматита.
Один из основных признаков атопического дерматита — аномально сухая кожа, которая является первичным сигналом данного заболевания. Это происходит, когда есть дефекты в производстве липидов. В частности, должны присутствовать дефекты в производстве керамидов в роговом слое. Низкое содержание церамидов приводит к повреждению барьера проницаемости рогового слоя и, как следствие, к потере влаги и воды. Чрезмерная потеря воды приводит к высыханию и растрескиванию кожи.
Некоторые из распространенных триггеров окружающей среды, которые стимулируют развитие атопического дерматита, включают аллергены. Эти аллергены являются веществами, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
Некоторые из наиболее распространенных аллергенов, которые могут вызвать атопический дерматит, включают:
Существуют и другие причины атопического дерматита. Некоторые из них включают в себя:
Фото превью: be.unansea.com
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.