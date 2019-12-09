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Автор Евгений Стриж

Грецкие орехи и миндаль помогают сердцу при диабете 2 типа

Здоровье » Здоровье и профилактика

Для людей с диабетом второго типа в качестве "помощи" сердцу стоит регулярно есть определенные орехи (например, грецкие орехи и миндаль). Об этом сообщают ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана в Бостоне.

Цифры и факты: какие орехи надо есть

Ученые проверили более 16 000 человек, у которых был диагностирован диабет 2 типа. Суммарно тестирование проводилось около 20 лет, и за это время:

  • около 3000 человек перенесли инсульт или у них выявили проблемы с сердцем;
  • около 5600 человек умерли, из них — примерно 1700 от болезней сердца и инсультов.

Оказалось, что именно те люди, которые потребляли больше орехов после того, как у них выявляли диабет, оказывались наименее подвержены проблемам с сердцем и инсультам: риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями снижался на 10%. Также орехи на 25% снижали риск преждевременной смерти по любой причине, а каждая дополнительная порция орехов сокращала риски проблем на 3%.

Сколько же надо употреблять орехов? Ученые подсчитали: 5 и более порций (1 порция примерно равна 28 граммам) в сутки. Также важен и вид орехов: не все они, как оказалось, одинаково полезны. Лучше всего именно при диабете 2 типа помогут грецкие орехи, миндаль, кешью, фисташки, орехи пекан, макадамия, фундук и кедровые орехи.

"Орехи — хорошая профилактика"

Автор исследования Ган Лю, специалист по питанию, сообщил, что как профилактическая мера орехи весьма полезны. "Почему они так полезны? Все просто. Орехи — это контроль сахара в крови, а значит — контроль давления и уровня холестерина. Также орехи благотворно влияют на наши сосуды — в частности, снижают риск воспаления и укрепляют их", — отметил Лю.

Специалист-кардиолог Терренс Сакки согласился с выводами коллеги. "Исследование представляет еще больше доказательств того, что некоторые виды орехов оказывают влияние на течение диабета и уменьшают риск проблем с сердцем", — отметил он.

"Орехи также хороши тем, что вполне могут заменить вредные перекусы вроде снеков и булочек. В орехах содержатся витамины, омега-3 кислоты, различные жиры, аминокислота. Они полезны для профилактики тромбообразования, нормализации сердечного ритма. Но стоит помнить, что нужно потреблять не соленые и не жареные орехи. Они неплохо впишутся в различные как холодные, так и горячие блюда. И конечно, следует тщательно отмерять порции — так как орехи весьма калорийны", — отмечают российские специалисты.

Темы диабет миндаль здоровье профилактика грецкие орехи продукты питания
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