Рыбья слизь - перспективный источник новых антибиотиков

Современная медицина столкнулась с проблемой: из-за обилия доступных лекарств, в том числе — антибиотиков, некоторые вредные бактерии выработали к ним иммунитет. В поисках средства, которое поможет "пробить защиту" мутировавших микроорганизмов, медики обращаются к самым неожиданным методам. И недавно специалисты Американского химического общества сообщили: слизь, выделяемая рыбами — неплохой "кандидат".

"И швец, и жнец": свойства слизи

Как оказалось, слизь не просто защищает рыб, но и содержит различные микробы, которые помогают молодым особям выжить. Защищая рыбу-носителя от бактерий, грибковых инфекций и вирусов, слизь еще и обладает антибактериальным эффектом. Результаты исследования прокомментировала Молли Остен, специалист группы.

"Морская среда достаточно агрессивна, и для выживания рыбы слизь должна выполнять сразу несколько функций. Как минимум — выдерживать постоянный контакт с этой средой, в которой полно вирусов", — отметила она.

Исследователи изучили рыб, выловленных в районе Южной Калифорнии, и выяснили, что для молодых особей характерен более слабый иммунитет. Из-за этого на них оказывается больше защитной слизи, которая к тому же содержит больше полезных бактерий, чем у взрослых рыб.

Специалисты сообщают, что в данный момент тщательно анализируют образцы слизи, чтобы понять, насколько полезны ее "обитатели" для лечения наших заболеваний. Уже известно, что несколько бактериальных штаммов помогут подавить грибок, вызывающий некоторые инфекции ротовой полости и горла, а особые бактерии из слизи тихоокеанского розового окуня хорошо себя проявили при борьбе с клетками рака толстой кишки.

Обратная сторона: заводчики задумаются?

Ученые также считают, что их открытия имеют и важные последствия для рыболовной промышленности. Точно зная, какая рыба от чего защищена своей слизью, специалисты рыболовного промысла смогут при выращивании рыб использовать меньше антибиотиков и "химии".

С ними согласны и российские специалисты, которые отмечают, что как в рыбе, так и в морепродуктах сегодня порой слишком много вредных веществ. "В России сегодня очень популярны королевские креветки. Их привозят в основном из Вьетнама и Китая, и чаще всего при их выращивании применяют искусственные стимуляторы, а также красители. Регулярно употребление такой продукции опасно", — уверен представитель Института Океанологии им. П. П. Ширшова РАН Василий Спиридонов.

Особый риск несут продукты, "родиной" которых является дельта Меконга, поскольку там чаще применяют выращивание в садках и не стесняются кормить рыбу антибиотиками.

Фото превью: rockefeller. edu