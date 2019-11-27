Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Профилактика Диета Флебология Психотерапия Методы диагностики Первая помощь
Автор Евгений Стриж

10-минутная прогулка в день снизит риск развития артрита

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Коллектив Северо-Западного университета в Чикаго провел тесты и сообщает: менее 10 минут в день быстрой ходьбы хватит, чтобы предотвратить инвалидность у людей, страдающих от артрита в области таза, колен, лодыжек и ступней.

"Эта рекомендация выполнима"

"Суммарно в неделю нужен хотя бы час физической активности. Это около 10 минут в день — вполне достижимая задача. И даже для пожилых людей, которые ранее не занимались каким-либо видом спорта или просто были домоседами, это шанс начать свой путь к более активному образу жизни", — комментирует Дороти Данлоп, профессор медицины.

Специалисты под руководством Дороти проанализировали данные около 1500 человек, у которых уже появились проблемы с суставами, связанные с артритом. Благодаря современным носимым устройствам врачи имели возможность точно отслеживать их физическое состояние.

Выяснилось, что около часа активности в неделю (причем под активностью понималась и умеренно энергичная ходьба) снизила риск развития заболевания до состояний, при которых сложно безопасно передвигаться по улицам, на 85%, а риск того, что у человека начнутся проблемы с выполнением повседневных задач вроде похода в душ, переодевания или чистки зубов — на 45%. При этом из тех, кто предпочитал сидеть дома, данные проблемы выявились у 24 и 23 процентов соответственно.

Нормы и рекомендации: слишком многого хотят?

По словам Данлоп, проблема на сегодняшний день заключается в завышенных рекомендациях, создаваемых на федеральном уровне. "Сегодня в руководствах по физической активности в таких случаях рекомендуется нагрузка в течение хотя бы 2,5 часов в неделю. Для многих пожилых людей это слишком высокая планка, особенно для страдающих артритом. Мы надеемся, что можно будет "встроить" полученные нами данные для формирования неких промежуточных целей", — сообщает она.

Чем же именно стоит заняться помимо ходьбы? Выбор достаточно большой: лыжи, велоспорт, гимнастика. Главное — исключить резкие движения и поднятия тяжестей, а также проконсультироваться с врачом. Популярнее всего — лечебная гимнастика, которая позволяет поддерживать себя в тонусе, не перенапрягаясь.

"Скажу так — человек стареет ногами. Если он много сидит, не занимается спортом, не делает элементарных упражнений по типу приседаний, то оказывается в зоне риска. Ноги должны быть в 2-3 раза сильнее рук, и важно обеспечить полноценную работу всей структуре суставов (мышцам, связкам, суставной жидкости). Ухаживая за ними, вы не попадаете в зону риска, даже если работаете в бухгалтерии или программируете", — уверен доктор Сергей Бубновский.

Фото превью: walking24.ru

Темы спорт артрит прогулка здоровье профилактика исследование
Актуальная аналитика
Профилактика
10-минутная прогулка в день снизит риск развития артрита
Военные новости
Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Новости Все >
Цена проезда по трассе Москва －Санкт-Петербург составит 1350 рублей
В Кремле не исключили, что Путин встретится с Зеленским в Париже
Песков прокомментировал сообщения о связи журналиста с террористами
Грузовик насмерть переехал ребёнка в Дагестане
Цифровые платежи сократят прибыль традиционных банков
Опубликован приговор 30-летней давности историку Соколову
Бывшая жена обвинила хоккеиста Зайцева в похищении детей
Проблемы муниципальной власти могут быть рассмотрены на Госсовете
Власти могут освободить малообеспеченных от уплаты НДФЛ
Обвиняемый в крупном хищении бизнесмен застрелился в Подмосковье
Последние материалы
Цена проезда по трассе Москва －Санкт-Петербург составит 1350 рублей
В Кремле не исключили, что Путин встретится с Зеленским в Париже
Песков прокомментировал сообщения о связи журналиста с террористами
Грузовик насмерть переехал ребёнка в Дагестане
Цифровые платежи сократят прибыль традиционных банков
Опубликован приговор 30-летней давности историку Соколову
Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?
Бывшая жена обвинила хоккеиста Зайцева в похищении детей
Проблемы муниципальной власти могут быть рассмотрены на Госсовете
Власти могут освободить малообеспеченных от уплаты НДФЛ
Популярное
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Политика. Новости и аналитика
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Любовь Степушова Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский УДК для будущего — какие сюрпризы военным готовят новые технологии Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов WADA ответили рассказом о народе-победителе Василий Амирджанов
Комментарии
В грузинских аэропортах снова начали бесплатно раздавать вино
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Житель Омска ставил пасынка на гречку за провинности
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Экипаж МКС столкнулся с проблемой. На станции отказали унитазы
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Армии Британии требуется "омоложение", чтобы не проиграть в войне с РФ
Новогодние каникулы под угрозой: в Госдуме хотят «урезать» праздники
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
Роструд предостерег россиян от отдыха 31 декабря
Арестованы подозреваемые в убийстве главы ингушского центра "Э"
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ