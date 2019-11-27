10-минутная прогулка в день снизит риск развития артрита

Коллектив Северо-Западного университета в Чикаго провел тесты и сообщает: менее 10 минут в день быстрой ходьбы хватит, чтобы предотвратить инвалидность у людей, страдающих от артрита в области таза, колен, лодыжек и ступней.

"Эта рекомендация выполнима"

"Суммарно в неделю нужен хотя бы час физической активности. Это около 10 минут в день — вполне достижимая задача. И даже для пожилых людей, которые ранее не занимались каким-либо видом спорта или просто были домоседами, это шанс начать свой путь к более активному образу жизни", — комментирует Дороти Данлоп, профессор медицины.

Специалисты под руководством Дороти проанализировали данные около 1500 человек, у которых уже появились проблемы с суставами, связанные с артритом. Благодаря современным носимым устройствам врачи имели возможность точно отслеживать их физическое состояние.

Выяснилось, что около часа активности в неделю (причем под активностью понималась и умеренно энергичная ходьба) снизила риск развития заболевания до состояний, при которых сложно безопасно передвигаться по улицам, на 85%, а риск того, что у человека начнутся проблемы с выполнением повседневных задач вроде похода в душ, переодевания или чистки зубов — на 45%. При этом из тех, кто предпочитал сидеть дома, данные проблемы выявились у 24 и 23 процентов соответственно.

Нормы и рекомендации: слишком многого хотят?

По словам Данлоп, проблема на сегодняшний день заключается в завышенных рекомендациях, создаваемых на федеральном уровне. "Сегодня в руководствах по физической активности в таких случаях рекомендуется нагрузка в течение хотя бы 2,5 часов в неделю. Для многих пожилых людей это слишком высокая планка, особенно для страдающих артритом. Мы надеемся, что можно будет "встроить" полученные нами данные для формирования неких промежуточных целей", — сообщает она.

Чем же именно стоит заняться помимо ходьбы? Выбор достаточно большой: лыжи, велоспорт, гимнастика. Главное — исключить резкие движения и поднятия тяжестей, а также проконсультироваться с врачом. Популярнее всего — лечебная гимнастика, которая позволяет поддерживать себя в тонусе, не перенапрягаясь.

"Скажу так — человек стареет ногами. Если он много сидит, не занимается спортом, не делает элементарных упражнений по типу приседаний, то оказывается в зоне риска. Ноги должны быть в 2-3 раза сильнее рук, и важно обеспечить полноценную работу всей структуре суставов (мышцам, связкам, суставной жидкости). Ухаживая за ними, вы не попадаете в зону риска, даже если работаете в бухгалтерии или программируете", — уверен доктор Сергей Бубновский.

Фото превью: walking24.ru