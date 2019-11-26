Какой климат наиболее благоприятен для здоровья

Споры о том, какой же климат считать наиболее оптимальным для человеческого здоровья отнюдь не сводится к комфортности проживания с позиций горожанина. Существует ряд параметров, по которым определяется благоприятный климат.

Польза солнца

Например, почти 80% жителей планеты испытывают нехватку такого жизненно важного витамина как витамин D. Именно он ответственен за хорошую память и здоровое сердце. Именно этот витамин укрепляет кости и делает мышцы упругими.

Исследования показали, что у тех, кто проводит большую часть времени года на солнце, к примеру, на даче, имеют наиболее низкий уровень холестерина. Эта категория граждан в значительно меньше степени страдает от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с домоседами или теми, кто совсем мало находится на солнце.

Такой показатель, как уровень холестерина говорит о многом. Об этом в первую очередь вспоминают диетологи, определяя оптимальную диету для своих пациентов.

Установлено, что жители Средиземноморского побережья гораздо реже болеют болезнями сердца и сосудов не только потому, что употребляют в пищу оливки и дары моря. Они получают больше тепла. Но главное — больше солнечных лучей.

А еще недостаток солнечного света способствует развитию рассеянного склероза.

Теплый климат

Понятно, что жара и зной тяжело переносятся практически всеми. Особенно теми, кто подвержен заболеваниям сосудов и сердечной мышцы. Тем не менее в общем и целом, как показывают исследования, летом на Европейском континенте и в странах Нового Света умирает гораздо меньше людей, чем в зимнее время.

Теплый сухой климат показан в первую очередь тем, кто страдает артритом, астмой.

Преимущества мягкого климата

Считается, что человек себя чувствует комфортно при 19-20°С в одежде и при 28-31°С — без неё. Таким образом сохраняется оптимальный баланс между теплообразованием и отдачей. Таким образом, поддерживается нормальная деятельность всех жизненно важных органов человеческого организма.

Если рассматривать Россию с ее необъятными просторами и климатическими зонами, то ее горные хребты и массивы создают уникальный климат. Там абсолютная влажность и наилучшая чистота воздуха.

Правда есть и другие показатели: повышенная солнечная радиация и пониженное давление. С ними также приходится считаться. Такие условия совсем не годятся людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющие проблемы с внутричерепным давлением. Всегда есть показания и противопоказания, исходя из индивидуальных особенностей человека. Тем более всегда существуют предпочтения вкусового и эстетического характера. А настроение играет в поддержании здоровья очень важную роль.

В России самыми благоприятными климатическими условиями для здоровья обладают республика Адыгея, Калининградская область, Ставропольский край и, конечно же, Крымское побережье.

Фото превью: ecology-of.ru