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Автор Евгений Стриж

Ученые из Британии ищут "ген левши"

Здоровье

Коллектив ученых из Великобритании рапортует: впервые найдены участки ДНК, которые помогают определить, левша человек или правша.

Это стало возможным благодаря обширному генетическому анализу, в рамках которого специалисты проверили около 400 тысяч человек.

О левшах с генетической точки зрения

После проверки данных 400 тысяч человек (из которых около 38 тысяч человек были левшами) коллектив под руководством Акиры Виберга, доктора и научного работника Оксфордского университета, сообщает: целых четыре участка ДНК могут потенциально влиять на то, станет ли человек левшой. Происходит этот процесс посредством «кодирования» белков, участвующих в развитии мозга.

«Мы также определили, что у левшей более «скооперировано» функционируют зоны левого и правого полушарий, ответственные за языковое общение, работают более слаженно. Это помогает левшам получать преимущество при выполнении различных устных тестов. Но стоит помнить, что этот факт во многом найден нами случайно, нужно проверить его на более внушительной группе левшей», - комментирует Виберг.

Цифры и факты о левшах

Результаты были опубликованы 4 сентября в журнале «Brain». Ученые отметили, что по предварительной оценке около 90% людей - правши, и это соотношение устоялось достаточно давно. До их группы проводились схожие генетические тесты, но в результате удалось выяснить, что гены в общей «картине» факторов, влияющих на то, станет человек левшой или нет, составляют лишь 25%.

«Интересно, что гены, предположительно влияющие на становление левшей, также оказывают влияние еще на два фактора. Это немного более высокий риск шизофрении и немного менее высокий риск развития болезни Паркинсона. И данные связи могут в будущем помочь в лечении обоих расстройств», - комментируют специалисты.

«Мы показали, что понятие «левша» - результат сложного взаимодействия генов. Они связаны с биологией развития мозга, еще рядом факторов. Но это - лишь часть общей картины», - сообщил соавтор работы Доминик Фурнисс, специалист по костно-мышечным тканям и ортопедии.

Российские ученые также изучают вопросы, связанные с леворукостью. «Нередко определить, будет ли ребенок левшой, можно на УЗИ, когда становится видно, палец какой руки он сосет.

Если говорить о генетике, примерно 40% левшей получили леворукость по наследству, и если оба родителя - левши, шанс родить левшу у них около 30%. Генетика в данном случае выступает как «усилитель» такого шанса.

Стоит помнить, что и среди животных есть левши. Эта особенность - часть разнообразия, необходимого для выживания и естественного отбора», - отмечает специалист по нейропсихологии Юлия Пунина.

Фото: mehrnews.com

Темы левша правша участки днк генетический анализ леворукость по наследству
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