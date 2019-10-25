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Автор Лада Коротун

Валерий Сюткин: "Я король вялого фитнеса"

Здоровье

Здоровый образ жизни — тренд последних лет. Сейчас разве что ленивый не делает акцент на правилах ЗОЖ. Многие этим просто бравируют, отдавая дань моде и выставляя в соцсетях фотки из спортзала, не сделав при этом ни одного телодвижения на тренажере. Кто-то же, наоборот, покупает экопродукты и с удовольствием выполняет асаны в надежде на то, что все усилия окупятся отменным здоровьем.

Валерий Сюткин: "Я король вялого фитнеса"

У певца Валерия Сюткина есть свой рецепт того, как остаться здоровым и красивым. Им он поделился с корреспондентом Pravda.Ru.

 - Придерживаетесь ли вы здорового образа жизни, или генетика дает вам фору?

Выражение лица гораздо важнее одежды, которую вы носите. Поэтому с возрастом у всех характер выходит на лицо. Хотите хорошо выглядеть, научитесь не завидовать и не засорять голову негативом. Потому что иначе там не остается места для чего-то положительного. Даже если вы самые дорогие средства будете использовать, из салонов красоты не будете вылезать, но если в голове у вас зависть, самокопание и раздражение, никогда вы не сможете выглядеть красиво.

А если вы научитесь не принимать близко к сердцу то, что не надо, будете жить в гармонии с собой, то и с внешностью у вас проблем не будет. Это и есть мой главный секрет. Решение лежит не в косметических средствах. Они не повредят, только поддержат. Но самое главное — это ваш характер.

- Вы сидели на диетах?

Поменьше есть — лучшая диета. Считаю глупыми все эти теории не есть после 8 или 6. Я ложусь спать в 2 часа ночи, поэтому ем в 8 вечера сколько хочу и чего хочу. Но в течение дня ем умеренно, потому что другими делами голова занята. А иногда завтрак легкий совсем, а до ужина ничего. Совершенно поперек всех правил, казалось бы. А как только я расслабляюсь, начинаю все подряд есть и распухаю, точно так же, как и все. Поэтому надо есть поменьше, двигаться побольше и не ругаться.

А диеты — это ужасно. Надо просто знать меру. Если в качественную машину заливать плохое топливо, то, естественно, она быстрее сломается. Но ее перед сном не надо гонять вокруг дома на форсированном двигателе, чтобы она лучше ездила. Поэтому важно правильно питаться, чтобы еда была качественная и свежая. Фармацевтику я вообще не принимаю никакую. Поменьше химии, побольше хорошего настроения.

- А спортом вы занимаетесь?

Я король вялого фитнеса. Пешком много хожу. Могу по дорожке, если погода плохая. Но стараюсь по улице гулять. В зале крайне редко бываю. Поплавать чуть-чуть, на массаж сходить. Стараюсь раз в неделю немножко позадыхаться. Обычно в бассейне. Я плохо плаваю, и меня это спасает. Мне времени много не надо, чтобы запыхаться. Три четвертых бассейна проплыл — уже искры из глаз. Но это надо делать аккуратно, без фанатизма, со скидкой на возраст.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева
Темы спорт валерий сюткин правильное питание
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