Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Психотерапия Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Татьяна Питерякова

Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью

Здоровье » Здоровье и профилактика print

О явных вредных привычках, таких как курение и распитие спиртных напитков, знают все. Но есть и другие, наносящие не меньший вред психическому и физическому здоровью человека. Хотя сам он об этом, скорее всего, не догадывается.

Применение беспроводных наушников

Конечно, беспроводные наушники удобны, но небезопасны для здоровья. Устройство плотно прилегает к уху, поэтому создает проблемы с ушной гигиеной.

Из-за этого в ушном канале увеличивается вероятность возникновения инфекции. При регулярном использовании наушников можно даже потерять слух, причем не из-за громкости. Устройство увеличивает вероятность воздействия серной массы.

Если за этим не следить, существует риск потери слуха. Поэтому если уж человек использует наушники,  должен соблюдать регулярную гигиену ушного канала для предотвращения окклюзии и скопления серы.

Разогревание пищи в микроволновой печи

Люди часто прибегают к помощи микроволновки, чтобы каждый раз не стоять у плиты и не следить за подогреванием пищи. Однако, по мнению врачей, пиццу и другие продукты лучше разогревать в духовом шкафу.

Ученые выяснили, что в микроволновке продукт нагревается до температуры, при которой углеводы в тесте превращаются в полимеры. Эти конечные продукты гликирования сложно вывести из организма.

Долгое нахождение на автозаправке

Многие автозаправки предусматривают самостоятельную заправку транспорта, что, по мнению ученых, небезопасно. Человек вдыхает опасные химикаты, способные повредить структуру легких.

Откладывание похода в туалет

Во время рабочей недели бывает дорога каждая секунда. Человеку порой сложно выкроить время даже для посещения туалета.

Однако откладывание опорожнения мочевого пузыря может серьезно навредить организму. Из-за него мышцы мочевого пузыря ослабляются, а при долгом пребывании в нем мочи организм подвержен воздействию вредных бактерий.

Ношение тяжелой сумки

Порой люди носят с собой огромные сумки, которые заполняют разными ненужными предметами. Из-за такой нелегкой ноши мышцы становятся напряженными, а руки немеют.

В них от травмы нерва может ощущаться покалывание, к тому же возникают давление на позвоночник и боль в пояснице. Поэтому лучше класть в сумку только все самое необходимое.

Хождение без носков

Конечно, не вся обувь хорошо сочетается с носками. Однако для сохранения здоровья ног надевать носки, все же, нужно.

Их отсутствие провоцирует чрезмерное потоотделение. Из-за него могут появиться волдыри, развиться грибок стопы и ногтя.

Увлечение диетами

Частые диеты нередко приводят к потере мышечной массы. В организме становится не так много питательных веществ, из-за чего бывает сложно сконцентрировать внимание и быть активным. При этом во время диеты человек худеет, однако после нее набирает свой прежний вес.

Заключение

Оказывается, если ходить без носков, можно «заработать» грибок стопы. А ношение тяжелых сумок часто становится причиной проблем со спиной. Поэтому лучше пересмотреть свои привычки и позаботиться о том, чтобы они были правильными.

Фото: vklimakse.ru

Темы диеты носки туалет привычки разогревание автозаправка тяжелая сумка микроволновка беспроводные наушники вредные для здоровья привычки
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Недвижимость
Как вычислить риелтора-мошенника: советы
Авто
Силиконовый "антидождь" своими руками
Новости Все >
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Московские кондитеры снабжали оружием террористов в Сирии
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Группа "САФМАР" подает в суд на Reuters за фейковые статьи
Последние материалы
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Как вычислить риелтора-мошенника: советы
Московские кондитеры снабжали оружием террористов в Сирии
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Силиконовый "антидождь" своими руками
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
Полоскание рта снижает эффект тренировки - ученые
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Популярное
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель

Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.

Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Новости Украины
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Фигурное катание
Косторная показала свою короткую программу на Гран-при Франции
Соломон Соловьев Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
США на грани гражданской войны
Литва: о чем напомнил "Лошарик"
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Не набат, но звоночек. Как оценивать итоги Кубка мира?
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ