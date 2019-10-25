Ученые в растерянности: опасные бактерии выработали иммунитет к антибиотикам

На конгрессе по гастроэнтерологии, который накануне прошел в Европе, ученые озвучили неутешительные выводы: бактерии, которые вызывают различные болезни желудка, в том числе и самые опасные, выработали устойчивость к антибиотикам, которые должны их уничтожать. Причем резистентность в среднем выросла в два раза.

По словам ученых, к такому выводу они пришли, проанализировав данные более 1200 пациентов из почти всех стран Европы.

Целью изучения стала знаменитая бактерия с красивым названием Helicobacter pylori, которая может стать причиной возникновения как гастрита и язвы желудка, так и лимфомы и рака желудка.

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Одни из самых известных противомикробных препаратов, который часто назначают для борьбы с ней - "Кларитромицин", увы, уже на дает мощного положительного результата, поскольку бактерия выработала резистентность к препарату.

Сейчас, по данным экспертов, она составляет порядка 21,6%, в то время как еще в 1998 году эта цифра составляла 9,9%.

Удручает и то, что другие антибиотики, такие как "Левофлоксацин" и "Метронидазол" также проигрывают H. Pylori в этой борьбе.

Как известно, устойчивость к антибиотикам возникает в том случае, когда микроорганизм научился развивать способность выживать под воздействием лекарств, предназначенных для его ликвидации.

На сегодняшний день проигранная битва этой бактерии представляет для человечества большую угрозу. Так, ежегодно H. Pylori уносит более 750 тысячей жизней и если не появится новый способ борьбы с бактерией, эта цифра будет расти.

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Медики отмечают, что данная инфекция на сегодняшний день представляет собой сложный случай, для лечения которого необходимо сочетать различные лекарственные препараты.

А учитывая, что идет рост резистентности бактерии к антибиотикам, используемым в медицине практически на 1% каждый год, они могут стать и вовсе неэффективными. Поэтому медицина получила новый вызов: нужно найти лекарство, которое станет убийцей опасных бактерий.

В противном случае все снижающаяся эффективность терапии может оставить или даже увеличить высокие показатели заболеваемости как язвой желудка, так и раком. Заболевания будут лишь прогрессировать.

Как известно Н. pylori является одной из самых распространенных бактериальных инфекций человека, которая есть у половины населения планеты. Бактерия вызывает воспаление оболочки желудка, что приводит к гастриту и может трансформироваться в язвенную болезнь.

Однако самое опасное то, что именно эта бактерия - важнейший фактор риска развития рака желудка. Это заболевание - седьмая ведущая причина смерти от рака в Европе и третьей в мире.

Фото: umedcollege.ru

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