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Автор Александра Балан-Сенчук

Причины возникновения аутизма тесно связаны с генетикой, вирусами и наследственностью

Здоровье print

Аутизм - это целый спектр психических и психологических расстройств, которые возникают из-за генетических факторов  в совокупности с вредными факторами окружающей среды. Из-за сложности расстройства и из-за наложения симптомов, делающих каждого человека с аутизмом уникальным, точную причину состояния бывает довольно трудно определить.

Гены и окружающая среда

Существует несколько идентифицированных генов восприимчивости, которые повышают риск аутизма. Считается, что эти специфические гены взаимодействуют с определенными факторами окружающей среды. Воздействие факторов окружающей среды, таких как инфекционные агенты или химические агенты (включая лекарства и токсины окружающей среды) во время беременности, могут вызвать аутизм.

Многие данные подтверждают идею о том, что генетические факторы способствуют риску аутизма. При аутизме может быть задействовано до 12 или более генов в разных хромосомах. Каждый из них участвует в различной степени. Некоторые гены могут подвергать человека большему риску аутизма, называемого восприимчивостью, тогда как другие могут вызывать специфические симптомы или определять тяжесть симптомов. Некоторые гены с изменениями или мутациями могут усиливать симптомы аутизма.

Вирусы и инфекции

Исследования также показали, что факторы окружающей среды, такие как вирусы, могут играть важную роль в возникновении аутизма. Инфекции, связанные с развитием аутизма, включают энцефалит, вызванный корью, врожденной краснухой, вирусом простого герпеса, паротитом, ветряной оспой.

Вирус краснухи был первой известной причиной аутизма. Позже выяснилось, что вирусы кори и эпидемического паротита могут вызывать энцефалит, что позже может привести к аутизму. Как правило, инфекции поражают ребенка, когда он еще находится в утробе матери.

Недоношенность и другие расстройства

Некоторые дети, которые родились преждевременно или с низким весом при рождении, подвергаются большему риску аутизма. Около 35% людей с аутизмом имеют другие расстройства, такие как депрессия, биполярное аффективное расстройство, шизофрения, шизоаффективное расстройство, синдром Туретта, тики, цицеро, эпилепсия, гипотиреоз (неактивная функция щитовидной железы), синдром Дауна и высокое кровяное давление.

Могут быть нарушения обмена веществ, такие как фенилкетонурия или гистидинемия, синдромы Ландау-Клеффнера и Ретта и ряд других состояний, которые влияют на развитие и функционирование мозга.

Генетические синдромы, такие как синдром Ангельмана, синдромы Дауна, Эдвардса и Клайнфельтера, связаны с генотипом XXY и могут повышать риск аутизма (согласно некоторым исследованиям).

Классические митохондриальные заболевания встречаются у некоторых аутичных людей. Считается, что митохондриальная дисфункция вызвана токсинами окружающей среды и может быть связана с аутизмом.

Фото: mind-control.ru

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Причины возникновения аутизма тесно связаны с генетикой, вирусами и наследственностью
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