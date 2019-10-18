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Автор Татьяна Питерякова

Народный рецепт для облегчения боли при вросшем ногте с помощью чеснока

Здоровье » Ваше здоровье print

Люди, столкнувшиеся с болью от вросших ногтей, не понаслышке знают, насколько она изматывает. Но есть средство, снимающее воспаление и дезинфицирующее пораженный участок. Этот народный метод передается из поколения в поколение - его использовали еще наши бабушки.

Почему врастают ногти

Врастание ногтей на ногах обычно провоцирует их особая форма, которую наследует человек. В этом случае ему необходимо правильно стричь ногти, не допуская закругления их краев, а также не покупать тесную обувь.

При проблеме с ногтем необходимо, все же, посетить врача. Он безболезненно уберет ноготь, определит, почему возникла проблема и даст рекомендации, позволяющие не допустить ее повторения.

Чеснок от боли

Чеснок обладает множеством целебных свойств. Его зубчики позволяют не только улучшить вкус приготовленной пищи, но и не допустить развития гриппа или ангины.

Приготовленный по определенному рецепту и нанесенный на проблемный палец, он действует как антибиотик и антиоксидант. Благодаря такому «компрессу» улучшается кровообращение, питается кожа и укрепляется иммунитет.

Свойства алоэ

Чеснок может купировать боль в пальце без каких-либо дополнительных средств. Однако считается, что этот продукт более эффективен вместе с алое. Сок этого растения предотвращает раздражение кожи и оказывает дополнительное лечение.

Алое снимет боль, ускорит заживление, будет воздействовать на проблемный палец в качестве антиоксиданта. Нередко сок этого растения прикладывают к открытым ранам.

Подготовка: распаривание

Использовать рецепт из чеснока и алоэ рекомендуется в случае неглубокого врастания ногтя. Для начала его нужно подготовить - размягчить и обрезать таким образом, чтобы он не касался кожи, то есть распарить. Это делается так:

  • в таз налить горячую воду, которую можно будет вытерпеть;
  • для дезинфекции в воду добавить немного йода;
  • в растворе подержать ноги в течение 5-10 минут.

После размягчения ногтя нужно аккуратно обрезать его ножницами с тонкими острыми лезвиями.

Рецепт для снятия боли из чеснока и сока алоэ

После первой процедуры нужно подготовить:

  • сок алоэ - 2 столовые ложки;
  • чеснок - 2 средних зубчика;
  • марлю или бинт.

Если сок алоэ достать совсем невозможно, то его можно заменить на гель, который продается в аптеке. Это средство еще лучше снимет воспаление и раздражение. Далее нужно сделать следующее.

  1. Измельчить чеснок, используя пресс или терку.

  2. Полученную кашицу переложить в мисочку, к ней добавить гель или сок алоэ, все хорошо перемешать.

  3. Получившуюся пасту выложить на марлю или бинт.

  4. Аккуратно обернуть палец ноги бинтом или марлей так, чтобы лечебный состав оказался на ранке.

  5. Хорошо закрепить повязку.

Бинт нужно держать 30 минут, а через 8 часов процедуру можно повторить. При наличии грубой кожи рекомендуется держать бинт всю ночь. Делать такие компрессы можно в течение 8 дней.

Фото: sovkusom.ru

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Народный рецепт для облегчения боли при вросшем ногте с помощью чеснока
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