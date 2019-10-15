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Автор Диана Гаврилова

Проблема потери слуха обостряется у всех живущих в XXI веке

Здоровье print

Длительное воздействие чрезмерно громкого звука способно повредить слух. Звуки окружающей среды - шум от дорожного движения, строительства, летящих самолетов или невоспитанных соседей - могут быть раздражающими. Но в большинстве случаев, все же, они недостаточно громкие, чтобы повредить слух.

Шум в ушах от музыки

В последние несколько лет шум от музыки стал серьезной угрозой для слуха, потому что он может достигать максимальных децибел, а также потому, что ему подвержена все большая часть населения, особенно молодежь. Поводом для беспокойства является не только музыка из ночных клубов и с рок-концертов, но и новое поколение персональных музыкальных проигрывателей, которые могут воспроизводить звуки на очень высокой громкости без потери качества. Многие миллионы людей ежедневно используют наушники, и если они используют их не по назначению, подвергают себя риску повреждения слуха.

Каким образом нарушается слух?

Одной из наиболее распространенных форм нарушения слуха является потеря слуха, которая заключается в неспособности пострадавшего слышать звуки ниже определенных пороговых значений. Это можно измерить с помощью стандартных тестов на слух. Тем не менее некоторые люди с нормальным слуховым порогом могут испытывать проблемы с пониманием речи из-за трудностей в обработке звуков.

Проблемы со слухом, связанные с внешним или средним ухом, обычно можно лечить, в то время как проблемы с внутренним ухом или слуховым нервом, идущим от уха к мозгу, обычно не поддаются лечению. Потеря слуха обычно является результатом процесса старения или воздействия громких звуков. Пострадавшие люди, например, могут испытывать трудности с пониманием речи в шумных помещениях и компаниях.

Звон в ушах

Другое нарушение слуха - звон в ушах - состояние, при котором человек слышит звон, жужжание или шипение, вызванные слуховой системой, а не какими-либо внешними источниками. Звон в ушах может быть временным или постоянным и является относительно распространенным явлением. Это часто связано с ухудшением слуха, старением или воздействием громких звуков. Мало что известно о его точных причинах. Исследования показывают, что у молодых людей, подверженных воздействию громких звуков, вероятность возникновения шума в ушах выше, чем у их не подвергшихся воздействию сверстников.

С возрастом слуховая способность почти всех людей постепенно ухудшается. У молодых людей в возрасте до 40 лет этот процесс идет медленно и приводит к незначительным нарушениям слуха. У пожилых людей возрастная потеря слуха ускоряется.

Фотоtoday.line.me

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Темы звон в ушах потеря слуха громкие звуки громкая музыка
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Проблема потери слуха обостряется у всех живущих в XXI веке
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