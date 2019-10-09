Как проводится диагностика биполярного расстройства

Диагностика биполярного расстройства включает в себя подробный анализ симптомов состояния.

Биполярное расстройство, как правило, характеризуется колебаниями настроения, которые варьируются от депрессивных фаз, когда человек может чувствовать себя вялым, грустным и склонным к самобичеванию, до маниакальных фаз, когда пациенты чувствуют себя чрезмерно активными, счастливыми и перевозбужденными. Любая фаза может длиться в течение нескольких недель или месяцев.

Диагноз не может быть подтвержден сканированием мозга или анализом крови. Тем не менее, есть несколько рекомендуемых тестов, которые полезны для диагностики этого состояния. Они включают:

Тщательный медицинский осмотр.

Изучение истории болезни и появлений симптомов у пациента, а также длительности депрессивных и маниакальных эпизодов. Невозможность спать является осложнением, характерным как для маниакальной, так и для депрессивной фаз. Во время маниакальных фаз человек может чувствовать себя слишком «напряженным» или взволнованным, чтобы спать, в то время как во время депрессивных фаз он может чувствовать себя слишком подавленным и грустным, чтобы спать.

Проводится сканирование мозга, клинический и биохимический анализы крови. Эти тесты могут помочь выявить такие состояния, как опухоль головного мозга или инсульт, которые также могут вызывать симптомы нарушения психического здоровья. Кровь также анализируется для проверки уровня гормонов.

Как только исключаются другие медицинские условия, проводится детальная оценка психического здоровья врачом-психиатром. Оценивается семейный анамнез пациента с биполярным расстройством или другими психическими заболеваниями, такими как шизофрения или депрессия, а также симптомы пациента, в том числе их продолжительность, триггеры начала и тяжести. История может быть получена от заинтересованного лица, а также от его семьи, близких родственников или супруга.

Презентация биполярного расстройства

В большинстве случаев люди с биполярным расстройством посещают врача, страдая депрессивной фазой и вынашивая мысли о самоубийстве. Тем не менее, некоторые пациенты могут обращаться за медицинской помощью во время маниакальной фазы, особенно если они испытывают психоз. Психоз может включать бредовое мышление и галлюцинации, которые мешают нормальному качеству жизни пациента. Люди с униполярным расстройством или депрессией не страдают от мании, и именно наличие мании конкретно указывает на маниакально-депрессивный психоз, или биполярное расстройство.

Фото: бум.укр

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