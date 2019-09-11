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Автор Александра Балан-Сенчук

Камни в почках: как они появляются?

Здоровье

Камни в почках часто бывают асимптотическими и не вызывают заметных признаков, что затрудняет их диагностику. Однако когда камень попадает из почки в мочевой пузырь, он проникает в мочеточник. Камень чаще всего

Камни в почках: как они появляются?
  • блокирует отток мочи из почек

и вызывает

  • отек,
  • дискомфорт
  • и боль у пострадавших.

Хотя нет единой или определенной причины, существует довольно много факторов, которые могут повысить риск образования камней.

Симптомы появления камней в почках

Люди могут испытывать острую, похожую на судорогу, боль в боковой части тела или спине, которая со временем перемещается в нижнюю часть живота. Движение камня в мочевыводящих путях может сместить область боли: когда камень пытается выйти из тела, он вызывает внезапную боль различной интенсивности.

Мужчины могут испытывать боль в головке полового члена. Из-за присутствия крови цвет мочи может приобрести красный оттенок, а при анализе обнаруживаются эритроциты, которые не видны невооруженным глазом.

Помимо рвоты и тошноты, сильные позывы к мочеиспусканию и жжение во время мочеиспускания являются общими симптомами.

Причины образования камней в почках

Существует много возможных причин образования камней в почках, рассмотрим основные из них.

Объем мочи

Основным риском, связанным с камнями в почках, является снижение выработки мочи. Тяжелые тренировки и повышенное потоотделение могут привести к значительной потере биологических жидкостей. Если люди не потребляют достаточное количество жидкости, объем выделяемой мочи уменьшается для сохранения жидкости в организме.

Это может привести к потемнению цвета мочи и повышению концентрации жидкости. Соли труднее растворяются в моче и, как следствие, зачастую не выводятся. В таких случаях потребление большего количества жидкости снижает концентрацию мочи, и, следовательно, нежелательная соль выводится. Увеличение потребления жидкости снижает риск образования камней в почках.

Диета

Потребление большего количества соли является потенциальным риском, связанным с образованием кальциевого камня, так как избыток соли передается, а кальций остается в моче. Врачи обычно советуют людям использовать меньше соли, поскольку это может помочь предотвратить образование кальциевых камней.

Диеты, которые богаты животным белком, таким как

  • рыба,
  • свинина,
  • говядина
  • и курица,

могут увеличить уровень кислоты в моче и организме, что может привести к образованию камней. Когда мясо разлагается на мочевую кислоту, вероятность образования камней мочевой кислоты и кальциевых камней выше.

Медицинские состояния при камнях в почках

Когда рост околощитовидных желез является ненормальным, уровень кальция выше в моче и крови, так как эти железы контролируют метаболизм кальция и могут привести к образованию камней в почках. 

Дистальный почечный канальцевый ацидоз

Медицинские состояния, такие как дистальный почечный канальцевый ацидоз, увеличивают риск образования фосфатно-кальциевого камня из-за повышенного уровня кислоты в системе.

При язвенном колите или болезни Крона

Диарея возникает из-за заболеваний кишечника. В результате обезвоживание является распространенным явлением и часто уменьшает объем мочи.

Операции по шунтированию желудка

Подобные хирургические вмешательства могут увеличить вероятность образования оксалатного камня в почках. Поскольку организм поглощает больше оксалата из кишечника, его избыток обнаруживается в моче. Это приводит к образованию оксалатных камней кальция в почке.

Некоторые необычные и врожденные нарушения

Например, в таких условиях, как цистинурия (наследственное заболевание с характерным нарушением белкового обмена, при котором не происходит всасывание в почечных канальцах и тонкой кишке аминокислоты цистина (структурного компонента белка)), анализ мочи выявляет повышенные уровни цистина в аминокислоте. А в случае первичной гипероксалурии (или оксалоза, - редкого наследственного заболевания, возникающего у детей в возрасте 1-4 лет), печень вырабатывает больше оксалата.

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Камни в почках. Когда рядом нет врача
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