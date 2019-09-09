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Автор Анна Смирнова

Растяжка и пластиковая бутылка помогут избавиться от носогубных складок

Здоровье » Красота print

Носогубные складки - одни из самых распространенных эстетических недостатков, которые изрядно портят настроение не только женщинам, но даже и мужчинам, поскольку их появление на лице - это еще  плюс 10 лет к имеющемуся возрасту.

Более того, часто складка, которая формируется в мышечном слое, может появиться даже в подростковом возрасте.

Из-за эластичной кожи складку не замечают много лет и обращают на нее внимание лишь тогда, когда на лице, от носа до кончиков губ, пролегают глубокие борозды.

Почему она появляется у одних людей, а другие, до глубокой старости, остаются счастливчиками, которые даже не знают, что это такое?

На первом месте - наследственность

Увы, но если мама, бабушка или папа почти всю жизнь «проносили» «носогубку» на лице, вероятность "наследства" высока. Поэтому следует задуматься о способах ее профилактики еще в молодости, не дожидаясь необратимых последствий, когда помогут только филлеры и шприц косметолога.

Диеты

Если практически полностью исключить из рациона рыбу и мясо - кожа станет дряблой, ей не хватит объема, придаваемого коллагеном - белком, получаемым из пищи животного происхождения.

Кстати, вегетарианцы часто сталкиваются с подобными проблемами, в частности «носогубкой», а также потерей четкости овала лица  и морщинами на лбу. 

Проблемы с зубами

Также спровоцировать появление складки на лице могут проблемы с зубами. Если жевать только одной половиной рта, там быстрее развиваются мышцы, появляется больше зажимов и как результат - сильно выраженная «носогубка».

Разобравшись в причинах ее появления, можно переходить и к способам решения проблемы.

Самой простой, но самой дорогой и довольно болезненной, требующей строгой периодичности, является введение филера в эту область.

Но если есть сильное желание исправить все без помощи косметолога, на помощь придут упражнения для лица.

Упражнение с пластиковой бутылкой

Нужно взять пустую пластиковую бутылку любого объема. Максимально выдохнуть воздух, после чего крепко обхватить горлышко бутылки губами. Следующее действие - глубокий вдох.

Если бутылка начнет сжиматься - все делается правильно. Зафиксировать положение губ и продержать их так не менее 10 секунд.

Упражнение делать буквально до усталости губ, чем больше - тем лучше.

Согнуть ложку

Необходимо обхватить чайную ложку губами, которые словно завернуты внутрь. Используя мышцы следует постараться приподнять ее и, сохраняя такое положение, растянуть в улыбке щеки.

Задержать на пару секунд и повторить заново. В день делать не менее 15 подходов.

Растяжка

Теплые руки приложить к уголкам рта и очень медленно и плавно, нащупав мышцы, двигать их от губ к ушам. Крайне важно не растягивать кожу!

Необходимо сделать 20 повторов.

Фото: nazvania.net

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Растяжка и пластиковая бутылка помогут избавиться от носогубных складок
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