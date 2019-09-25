Откуда берется гипертиреоз, или сверхактивность щитовидной железы?

Гипертиреоз, также известный как сверхактивная щитовидная железа, включает перепроизводство гормонов щитовидной железы тироксина и трийодтиронина. Существует несколько возможных причин гипертиреоза, включая болезнь Грейвса, узлы щитовидной железы, тиреоидит, добавки йода, амиодарон и рак.

Болезнь Грейвса

Наиболее распространенной причиной гипертиреоза является аутоиммунное заболевание, известное как болезнь Грейвса. На него приходится более 7 из 10 случаев. Иммунная система людей с болезнью Грейвса вырабатывает странное антитело, называемое иммуноглобулином, стимулирующим щитовидную железу (TSI), которое направлено на щитовидку. Его эффект состоит в том, чтобы заставить щитовидную железу реагировать, увеличивая ее емкость и размер, чтобы производить больше гормонов щитовидной железы, чем обычно.

Токсичные аденомы, или токсический узловой зоб

Рост комков или узелков в щитовидной железе также может влиять на выработку гормонов щитовидной железы, а в некоторых случаях может вызывать гипертиреоз. Некоторые из них известны как токсические узелки, или аденомы, когда имеются явные симптомы и признаки гипертиреоза с одним гиперфункциональным узлом. Видно, что это составляет только около 5% случаев. Другие могут включать токсический злокачественный мультинодулярный зоб (более сложная, так как трансформированная форма токсического зоба), до одной пятой случаев.

Тиреоидит

Тиреоидит - это состояние здоровья, которое связано с чрезмерным выделением гормонов из щитовидной железы. В большинстве случаев из-за инфекции или нарушения в иммунной системе, которая нацелена на клетки щитовидной железы, происходит выброс большого количества предварительно сформированного и накопленного гормона щитовидной железы. Это может привести к повышению уровня гормонов щитовидной железы в крови и, как следствие, гипертиреозу. Это частая причина у женщин после беременности.

Добавки йода

Йод является важным компонентом в производстве тироксина и трийодтиронина в щитовидной железе. Обычно его получают из пищевых источников, но значительное увеличение потребления йода, как и в случае добавок, может повлиять на выработку гормонов щитовидной железы и привести к гипертиреозу.

Гипертиреоз, связанный с использованием добавок, наиболее распространен у людей, которые уже подвержены риску гипертиреоза, вследствие состояния здоровья, такого как узлы щитовидной железы. Его также иногда называют йод-индуцированным гипертиреозом или феноменом Джобса.

Амиодарон

"Амиодарон" является антиаритмическим препаратом, который обычно используется для лечения мерцательной аритмии. Поскольку он содержит йод, то может вызывать гипертиреоз, особенно у людей, которые уже подвержены риску заболевания, например у тех, у кого есть узлы щитовидной железы. Этот тип гипертиреоза труднее лечить, чем другие виды заболевания.

Рак

Фолликулярный рак щитовидной железы, также известный как функционирующий рак, в редких случаях может быть причиной гипертиреоза. Этот тип онкологии начинается в фолликулах щитовидной железы, и раковые клетки могут иногда вырабатывать гормоны щитовидной железы, тироксин и трийодтиронин. Это приводит к гипертиреозу.

Фото: m.sabah.com.tr

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