Аллергические реакции на лекарственные препараты

Аллергические реакции на лекарства могут быть результатом применения местных, внутривенных и пероральных препаратов. В некоторых случаях реакция может быть отсрочена, и у пациента не проявляются признаки с начальным введением препарата. Это связано с тем, что организм вырабатывает антитела к препарату, и при последовательном приеме того же лекарства даже через несколько месяцев могут развиться симптомы аллергической реакции.

Признаки и симптомы аллергической реакции

Ряд признаков и симптомов может включать:

Кожную сыпь или крапивницу.

Зуд.

Одышку и затрудненное дыхание.

Припухлость.

Рвоту.

Головокружение.

Анафилаксия, или анафилактический шок, - это тяжелая степень аллергической реакции, которая смертельно опасна для жизни. У пострадавших одновременно могут появиться сыпь и затрудненное дыхание.

Диагностика лекарственной аллергии

Может быть трудно уверенно диагностировать аллергию на большинство лекарств, особенно потому, что некоторые признаки аллергической реакции ошибочно принимают за симптомы таких болезней, как крапивница и астма. Кожный тест можно использовать для подтверждения диагноза аллергии на пенициллиновый тип антибиотиков, но специальных тестов на аллергию на другие лекарства не существует.

Важно подробно описать конкретные обстоятельства предполагаемой лекарственной аллергии, включая вероятного нарушителя, дозы, заметные симптомы и любые другие факторы, которые могли сыграть роль.

В некоторых случаях анализ крови может быть полезен для диагностики тяжелой отсроченной аллергической реакции, особенно когда могут быть задействованы системы нескольких органов. Это показано для лекарственной сыпи с синдромом эозинофилии и системных симптомов.

Пероральный прием лекарственного средства также может быть полезен для изучения предполагаемой аллергической реакции, которая включает контролируемое введение лекарственного препарата при контролируемых обстоятельствах. Однако этот метод подходит, только если реакция не является серьезной или опасной.

Лечение лекарственной аллергии

При известных лекарственных аллергиях лучше всего избегать приема лекарств, вызывающих это нарушение состояния. Пациенты должны быть осведомлены о любой лекарственной аллергии, которую они имеют, и предупреждать всех специалистов здравоохранения, которые связаны с их лечением.

Для устранения симптомов острой аллергической реакции на лекарство могут быть полезны антигистаминные препараты. Это показано для уменьшения отека в организме, который может блокировать дыхательные пути при анафилаксии.

Десенсибилизация лекарством - это метод, используемый для уменьшения аллергической реакции на лекарство, когда нет подходящей альтернативы для состояния. Он включает в себя прием небольших доз препарата и постепенное увеличение дозы до допустимой дозы. Это обычно делается в контролируемой медицинской среде, чтобы медицинская помощь могла быть оказана при возникновении аллергической реакции.

Распространенные лекарственные аллергии

У людей может быть аллергическая реакция на любое лекарство, но есть некоторые из них, которые встречаются чаще, чем другие. В частности, наиболее распространенные препараты, которые связаны с аллергическими реакциями, включают в себя:

Антибиотики типа пенициллина.

Сульфонамидсодержащие антибиотики.

Противосудорожные препараты.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин или ибупрофен.

Химиотерапевтические агенты.

Наиболее распространенный тип лекарственной аллергии включает антибиотики типа пенициллина. Хотя реакция на один препарат пенициллина не обязательно указывает на то, что будет реакция на другие родственные препараты, это более вероятно.

Фото: healthwill.ru

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