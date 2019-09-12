Электростимуляция, хирургия и другие методы лечения недержания мочи

Недержание мочи является чрезвычайно распространенным состоянием здоровья, которое включает непроизвольную потерю мочи. Есть несколько типов мочеиспускания, которые вызваны различными факторами. Имея это в виду, тип недержания мочи следует учитывать при постановке клинического диагноза, чтобы создать эффективный, индивидуальный план лечения.

Тренировка мышц тазового дна

Мышцы тазового дна находятся в области паха и способны добровольно останавливать отток мочи при сокращении. Упражнения могут укрепить мышцы, что часто помогает улучшить симптомы недержания. Это особенно полезно при стрессовом недержании, которое чаще встречается после ситуаций, когда эти мышцы ослабли, например, у женщин после родов.

Диета и образ жизни

Ожирение напрямую связано с более высоким риском недержания мочи, поэтому похудение с большой долей вероятности может восстановить контроль над симптомами недержания.

Пациенты, стремящиеся похудеть, должны следить за размерами своих пропорций и исключить из рациона жирную и сахаросодержащую пищу. В целом, свежие фрукты и овощи являются наилучшими вариантами пищи для людей с избыточной массой тела. Кроме того, использование абсорбирующих продуктов может помочь минимизировать влияние симптомов недержания и избежать неприятных ситуаций. В идеальном сценарии этот вариант следует рассматривать как краткосрочное решение, пока устраняется причина для управления состоянием.

Медицинское лечение

Некоторые лекарственные препараты могут существенно облегчить процесс лечения, особенно когда имеется явная причина, такая как гиперактивный мочевой пузырь или инфекция мочевых путей, вызывающая симптомы.

Антихолинергические препараты обычно используются для подавления сокращения мышц детрузора гиперактивного мочевого пузыря. Они обеспечивают эффективные результаты при недержании мочи, помогая мочевому пузырю сокращаться только тогда, когда мозг посылает нервные сигналы, чтобы указать, что это подходящее время для этого.

При возникновении симптомов инфекции мочевыводящих путей назначают антибиотики, такие как "Триметоприм", для ликвидации инфекции. При разрешении инфекции симптомы обычно проходят.

Электростимуляция

Мышцы мочевыводящих путей можно укрепить с помощью электростимуляции нижней части таза. Электроды временно помещаются во влагалище или прямую кишку, чтобы стимулировать мышечное сокращение, которое может помочь пациентам восстановить произвольный контроль над мышцами.

Хирургия

Операция рассматривается в крайнем случае и ее следует рекомендовать только тогда, когда другие варианты исчерпаны. Существует несколько видов хирургии, в том числе:

Перемещение мочевого пузыря полезно для женщин, страдающих от недержания мочи при напряжении, которое может быть вызвано движением мочеиспускательного канала в направлении влагалища. Хирургические процедуры позволяют изменить положение мочевого пузыря и предотвратить утечку мочи.

Увеличение мочевого пузыря иногда используется для лечения недержания мочи и включает введение искусственного сфинктера, который закрывает мочевой пузырь.

Катетеризация является опцией для лечения перелива и позволяет удалить мочу с помощью катетера, который опорожняет мочевой пузырь. Длительное использование катетеров связано с более высоким риском инфекций мочевыводящих путей и должно учитываться при выборе оптимального лечения.

Фото: brace-mag.net

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