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Автор Ксения Семенова

Гинекологи встревожены активным применением женщинами масла чайного дерева

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Гинекологи не на шутку встревожены новым модным веянием в применении женщинами масла чайного дерева в зоне влагалища. Якобы такой способ помогает устранить неприятный запах в этой области. Специалисты сообщают, что данные манипуляции очень опасны, и эфирные масла ни в коем случае нельзя использовать для обработки интимной зоны.

Масло чайного дерева известно своими ароматерапевтическими свойствами, которое уже давно применяют в нетрадиционной медицине. Открытый флакончик с этой жидкостью источает приятный запах, оказывающий положительное влияние на человеческую психику.

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Но сейчас средство активно применяют и в гинекологии. Некоторые специалисты назначают его своим пациенткам для «терапии» грибковых, вирусных и бактериальных недугов наружных половых органов. Чаще всего масло чайного дерева девушки используют для устранения неприятного запаха в интимной зоне. 

Как сообщает специалист в сфере гинекологии Энн Хендерсон, которая трудится в клинике MyHealthcare, субстанция с привлекательным ароматом и оттенком камфоры может спровоцировать нарушение целостности или ожог влагалища, что приведет к сбою баланса здоровых микроорганизмов вагинальной флоры.

Получить столь печальные последствия можно и после использования других средств данной группы, содержащих ароматизаторы. Все это в совокупности не только не избавит от неприятного запаха в интимной области, но и увеличит вероятность образования дрожжевых инфекций и бактериального вагиноза, что усилит амбре в несколько раз.

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По словам эксперта, все средства, которые имеют что-либо общего с пищевыми красителями, духами или просто содержат чрезмерно большое количество сахара, негативно влияют на pH влагалища, тем самым, повышая вероятность образования вагинальных инфекций, например, молочницы, бактериального вагиноза и прочего. 

Кроме того, специалисты советуют приступать к занятию половым актом только в то время, когда представительница слабого пола находится на пике возбуждения и сама это ощущает. В противном случае могут наблюдаться неприятные ощущения в процессе интимной близости, что приведет к микротравмам.

Для сохранения здоровый среды в столь интимной зоне гинекологи рекомендуют по минимуму использовать мыло, не практиковать спринцевания, отказаться от неудобного и плотного белья из синтетики, спать в неглиже, а при проявлении первых симптомов в виде выделений, неприятного запаха и зуда следует сразу обратиться за квалифицированной помощью к врачу.

Фото: checkrx.ru

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Темы женщины интимная зона масло чайного дерева опасность применения
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