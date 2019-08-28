Отказ от алкоголя значительно улучшает психическое здоровье

Споры о том, является ли умеренное употребление алкоголя нормальной или плохой привычкой, ведутся годами. Новое исследование предполагает, что отказывающиеся от алкоголя люди, особенно женщины, более благополучны психологически. Как это работает?

Пить или не пить: мнения врачей разделились

Согласно новым исследованиям, отказ от употребления алкоголя может улучшить психическое здоровье. Многие люди пьют в компании, например, на корпоративах или семейных мероприятиях. Некоторые могут также насладиться бокалом вина или пива за ужином в конце утомительного рабочего дня. Все эти люди попадают в категории «легко» или «умеренно» пьющих. Но безвредна ли эта привычка, или нам всем лучше совсем не употреблять алкоголь?

Даже среди ученых мнения, как правило, сильно различаются. Например, исследование 2019 года, представленное в издании «The Lancet», показало, что при умеренных дозах алкоголя риск сердечно-сосудистых болезней только растет. Но данные исследования от «Alcoholism: Clinical and Experimental» показывают, что в пожилом возрасте алкоголь может увеличить продолжительность жизни.

Хотя врачи знают, что чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на психическое благополучие, остается неясным, смогут ли люди, которые пьют умеренно, чувствовать себя лучше, став трезвенниками. В настоящее время исследование, проведенное в Университете Гонконга (HKU), показало, что взрослые (особенно женщины), которые полностью отказываются от употребления алкоголя, повышают «умственное благополучие». Результаты исследования опубликованы в журнале Канадской медицинской ассоциации.

Не пьешь - спокойно живешь?

В рамках исследования ученые сначала проанализировали данные, собранные у 10 386 участников в рамках теста «FAMILY Cohort» в HKU. В группу входили люди, которые раньше пили, те, кто недавно начали пить, постоянно пьющие, люди в "завязке" и трезвенники (не пившие ни разу в жизни).

Исследователи определяют умеренное употребление алкоголя как 14 порций (196 г чистого алкоголя) или меньше в неделю, в случае мужчин, и 7 порций (98 г чистого алкоголя) или меньше в неделю, в случае женщин. Среди участников со средним возрастом 49 лет женщины составляли около 56%. Среди участников мужского пола приблизительно 64% ​​были некурящими (включая пожизненных трезвенников и людей в завязке). Среди участников женского пола курили приблизительно 88%.

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Во-первых, следователи отметили, что люди, которые никогда не употребляли алкоголь, имели самый высокий уровень психического благополучия на исходном уровне. Затем они увидели, что люди, которые бросили пить, особенно женщины, испытали значительное улучшение психического здоровья.

В частности, исследователи оценивали психическое благополучие по 100-балльной шкале. При сравнении данных о женщинах, которые раньше пили, и данных о женщинах-трезвенницах, наблюдалось улучшение психического здоровья, которое в среднем на 1,44 балла превышало показатели трезвенниц в последующий период. Эти результаты остались даже после того, как команда скорректировала влияние смешанных факторов, включающих социально-экономический статус, индекс массы тела и привыкну курить.

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«Ожидается, что глобальное потребление алкоголя будет продолжать расти, если не будут применены эффективные стратегии», - предупреждают ученые. Действительно, последние отчеты показывают, что потребление алкоголя увеличилось примерно на 70% за почти 30 лет на глобальном уровне, и эксперты полагают, что эта тенденция сохранится.

По этой причине и на основании своих текущих результатов следователи HKU советуют людям вообще не употреблять алкоголь. «Наши результаты предполагают осторожность в рекомендациях о том, что умеренное употребление алкоголя может улучшить качество жизни, связанное со здоровьем. Отказ от алкоголя может быть связан с более благоприятным изменением психического благополучия, приближающимся к уровню тех, кто воздерживается от него в течение жизни», - комментируют врачи.

Фото: nerv-info.ru

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