Распространенные проявления "слоновой болезни", или лимфедемы

Лимфедема, или "слоновость", - это состояние здоровья, при котором происходит задержка жидкости в локализованных участках тела, что приводит к отеку тканей. Лимфедема может поражать различные области тела, но чаще всего - нижние конечности. По статистике, от "слоновой болезни" в мире страдает около 10 млн человек, то есть почти каждый десятый житель планеты. Чаще врожденная форма этого недуга выявляется у женщин.

Ранние и хронические симптомы лимфедемы совершенно разные. На ранних стадиях кожа обычно остается мягкой, хотя и сдерживает отек, тогда как на поздних стадиях происходят значительные изменения.

Области поражения лимфедемой

Врачи отмечают, что от "слоновости" чаще всего страдают верхние и нижние конечности.

Кроме того, у пациентов, которые перенесли терапию рака, могут быть затронуты грудь и плечи. Состояние часто возникает через несколько месяцев лечения.

Ранние симптомы лимфедемы

Степень тяжести лимфедемы значительно варьируется в зависимости от степени отека и других симптомов. В некоторых случаях изменения незначительны и едва заметны для пациентов, тогда как в других случаях это просто драматические изменения, влияющие на внешний вид и функциональное состояние конечностей.

Симптомы острой лимфедемы включают:

Ощущение тяжести, стеснения или полноты.

Ограниченный диапазон движения и гибкость.

Боль или дискомфорт.

В легких случаях пациенты могут заметить, что им сложнее одеваться, чем обычно, например, возникают сложности с одеванием брюк, рубашек и бюстгальтера. Кроме того, такие аксессуары, как кольцо, часы или браслет, могут показаться более плотными, чем обычно.

Люди с лимфедемой также часто испытывают повторяющиеся инфекции из-за изменений в лимфатической системе.

Хронические симптомы лимфедемы

Когда лимфедема продолжается в течение длительного времени при недостаточном лечении, симптомы могут стать более серьезными, и хронические изменения кожи вокруг пораженного участка становятся заметными.

Симптомы хронической лимфедемы следующие:

Обесцвечивание кожи и покраснение.

Гиперкератоз - утолщению кожного покрова пораженной области.

Папилломатоз.

Слоновость и уродство.

Болезненность.

Отечность.

Чувство слабости в пораженной конечности.

Тяжесть, чувство распирания.

Ограничение подвижности сустава.

Когда лимфедема присутствует на протяжении ряда лет, кожа может адаптироваться к изменениям в размерах и вызывать постоянную деформацию области.

Дифференциальные симптомы лимфедемы

Важно признать, что отек, возникающий в результате венозной недостаточности, является отдельным состоянием здоровья, страдающего от лимфедемы, и связан с различными симптомами.

Однако когда это состояние здоровья не лечится, оно может прогрессировать до комбинированного расстройства, которое включает как венозную, так и лимфатическую системы. Стандартное лечение для таких случаев такое же, как лечение лимфедемы.

Фото: opt-1395716.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

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