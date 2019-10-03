Распространенные проявления "слоновой болезни", или лимфедемы

Лимфедема, или "слоновость", - это состояние здоровья, при котором происходит задержка жидкости в локализованных участках тела, что приводит к отеку тканей. Лимфедема может поражать различные области тела, но чаще всего - нижние конечности. По статистике, от "слоновой болезни" в мире страдает около 10 млн человек, то есть почти каждый десятый житель планеты. Чаще врожденная форма этого недуга выявляется у женщин.
Ранние и хронические симптомы лимфедемы совершенно разные. На ранних стадиях кожа обычно остается мягкой, хотя и сдерживает отек, тогда как на поздних стадиях происходят значительные изменения.
Области поражения лимфедемой
Врачи отмечают, что от "слоновости" чаще всего страдают верхние и нижние конечности.
Кроме того, у пациентов, которые перенесли терапию рака, могут быть затронуты грудь и плечи. Состояние часто возникает через несколько месяцев лечения.
Ранние симптомы лимфедемы
Степень тяжести лимфедемы значительно варьируется в зависимости от степени отека и других симптомов. В некоторых случаях изменения незначительны и едва заметны для пациентов, тогда как в других случаях это просто драматические изменения, влияющие на внешний вид и функциональное состояние конечностей.
Симптомы острой лимфедемы включают:
Ощущение тяжести, стеснения или полноты.
Ограниченный диапазон движения и гибкость.
Боль или дискомфорт.
В легких случаях пациенты могут заметить, что им сложнее одеваться, чем обычно, например, возникают сложности с одеванием брюк, рубашек и бюстгальтера. Кроме того, такие аксессуары, как кольцо, часы или браслет, могут показаться более плотными, чем обычно.
Люди с лимфедемой также часто испытывают повторяющиеся инфекции из-за изменений в лимфатической системе.
Хронические симптомы лимфедемы
Когда лимфедема продолжается в течение длительного времени при недостаточном лечении, симптомы могут стать более серьезными, и хронические изменения кожи вокруг пораженного участка становятся заметными.
Симптомы хронической лимфедемы следующие:
Обесцвечивание кожи и покраснение.
Гиперкератоз - утолщению кожного покрова пораженной области.
Папилломатоз.
Слоновость и уродство.
Болезненность.
Отечность.
Чувство слабости в пораженной конечности.
Тяжесть, чувство распирания.
Ограничение подвижности сустава.
Когда лимфедема присутствует на протяжении ряда лет, кожа может адаптироваться к изменениям в размерах и вызывать постоянную деформацию области.
Дифференциальные симптомы лимфедемы
Важно признать, что отек, возникающий в результате венозной недостаточности, является отдельным состоянием здоровья, страдающего от лимфедемы, и связан с различными симптомами.
Однако когда это состояние здоровья не лечится, оно может прогрессировать до комбинированного расстройства, которое включает как венозную, так и лимфатическую системы. Стандартное лечение для таких случаев такое же, как лечение лимфедемы.
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