Почему появляется "слоновая" болезнь

Лимфедема (лимфостаз, слоновость) - нарушение оттока лимфы, которое приводит к нарастанию отека мягких тканей. В основном нарушение лимфотока происходит в нижних конечностях.
Лимфатическая система играет важную роль в организме путем циркуляции лимфы по всему организму для сбора инородных тел, таких как бактерии, вирусы и продукты жизнедеятельности. Отходы могут быть отфильтрованы лимфоцитами, которые предназначены для борьбы с инфекциями в организме.
Существуют первичные и вторичные случаи лимфедемы в зависимости от того, было ли это вызвано другим основным состоянием здоровья.
Первичная лимфедема
Первичная лимфедема встречается редко и обычно является наследственным заболеванием, которое возникает в результате аномального развития лимфатической системы, в том числе:
Из-за болезни Милроя, также известной как врожденная лимфедема. Начинается в младенчестве и включает аномальную функцию лимфатических узлов.
Болезни Мейге, или подкожной лимфедемы. Обычно начинается в период полового созревания или во время беременности.
Лимфедема с поздним началом является редким состоянием, которое включает проявление симптомов у человека после 35 лет.
Хотя патогенез первичной лимфедемы не совсем известен, считается, что он вызван мутациями генов, которые влияют на развитие лимфатической системы. Это приводит к снижению способности человека дренировать лимфатическую жидкость по мере необходимости.
Вторичная лимфедема
Вторичная лимфедема является наиболее распространенным типом и возникает в результате состояния или процедуры, которая вызвала повреждение лимфатической системы, Среди провокаторов заболевания:
Хирургические процедуры, включающие удаление или повреждение лимфатических узлов или сосудов.
Лучевая терапия, которая может вызвать рубцевание и воспаление лимфатической системы.
Раковые клетки могут блокировать лимфатический сосуд и приводить к лимфедеме, особенно при росте опухоли в непосредственной близости от лимфатического узла или сосудов, которые могут блокировать поток лимфатической жидкости.
Инфекция лимфатических узлов также может ограничивать лимфоток и приводить к опуханию и рубцеванию тканей. Паразитарные инфекции с таким же эффектом особенно распространены в тропических и субтропических регионах.
Воспалительные состояния, такие как ревматоидный артрит, дерматит и экзема, могут вызвать воспаление тканей и повреждение лимфатической системы.
Сердечно-сосудистые заболевания, которые влияют на кровообращение в организме, повышают риск развития лимфедемы у пациентов. Это часто наблюдается у пациентов с тромбозом глубоких вен, венозными язвами ног и варикозным расширением вен.
Повреждение или травма кожи, вызывающие значительные рубцы, могут повредить лимфатическую систему и в редких случаях увеличивают риск развития лимфедемы.
Неподвижность или малоподвижный образ жизни уменьшают движение лимфатической жидкости и дренажа, тем самым увеличивают риск развития лимфедемы.
Вторичная лимфедема особенно распространена среди пациентов, которые проходили лечение от рака.
Фото: krovotechenie.ru
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