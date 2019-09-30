Почему появляется "слоновая" болезнь

Лимфедема (лимфостаз, слоновость) - нарушение оттока лимфы, которое приводит к нарастанию отека мягких тканей. В основном нарушение лимфотока происходит в нижних конечностях.

Лимфатическая система играет важную роль в организме путем циркуляции лимфы по всему организму для сбора инородных тел, таких как бактерии, вирусы и продукты жизнедеятельности. Отходы могут быть отфильтрованы лимфоцитами, которые предназначены для борьбы с инфекциями в организме.

Существуют первичные и вторичные случаи лимфедемы в зависимости от того, было ли это вызвано другим основным состоянием здоровья.

Первичная лимфедема

Первичная лимфедема встречается редко и обычно является наследственным заболеванием, которое возникает в результате аномального развития лимфатической системы, в том числе:

Из-за болезни Милроя, также известной как врожденная лимфедема. Начинается в младенчестве и включает аномальную функцию лимфатических узлов.

Болезни Мейге, или подкожной лимфедемы. Обычно начинается в период полового созревания или во время беременности.

Лимфедема с поздним началом является редким состоянием, которое включает проявление симптомов у человека после 35 лет.

Хотя патогенез первичной лимфедемы не совсем известен, считается, что он вызван мутациями генов, которые влияют на развитие лимфатической системы. Это приводит к снижению способности человека дренировать лимфатическую жидкость по мере необходимости.

Вторичная лимфедема

Вторичная лимфедема является наиболее распространенным типом и возникает в результате состояния или процедуры, которая вызвала повреждение лимфатической системы, Среди провокаторов заболевания:

Хирургические процедуры, включающие удаление или повреждение лимфатических узлов или сосудов.

Лучевая терапия, которая может вызвать рубцевание и воспаление лимфатической системы.

Раковые клетки могут блокировать лимфатический сосуд и приводить к лимфедеме, особенно при росте опухоли в непосредственной близости от лимфатического узла или сосудов, которые могут блокировать поток лимфатической жидкости.

Инфекция лимфатических узлов также может ограничивать лимфоток и приводить к опуханию и рубцеванию тканей. Паразитарные инфекции с таким же эффектом особенно распространены в тропических и субтропических регионах.

Воспалительные состояния, такие как ревматоидный артрит, дерматит и экзема, могут вызвать воспаление тканей и повреждение лимфатической системы.

Сердечно-сосудистые заболевания, которые влияют на кровообращение в организме, повышают риск развития лимфедемы у пациентов. Это часто наблюдается у пациентов с тромбозом глубоких вен, венозными язвами ног и варикозным расширением вен.

Повреждение или травма кожи, вызывающие значительные рубцы, могут повредить лимфатическую систему и в редких случаях увеличивают риск развития лимфедемы.

Неподвижность или малоподвижный образ жизни уменьшают движение лимфатической жидкости и дренажа, тем самым увеличивают риск развития лимфедемы.

Вторичная лимфедема особенно распространена среди пациентов, которые проходили лечение от рака.

Фото: krovotechenie.ru

Читайте также:

При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи

Почему появляются утренние отеки и как от них избавиться