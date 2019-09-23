Панические атаки: что поможет не бояться страха

Страх - своеобразный механизм защиты, позволяющий выжить. При этом чувстве в человеческом организме происходят изменения, готовящие к вероятной опасности, при которой можно спрятаться или постоять за себя. Однако бывает и немотивированный страх, возникающий при несуществующей опасности. Такое состояние называется панической атакой и считается разновидностью неврозов.
Почему появляется паническая атака
Точные причины проблемы пока не выяснены. Однако на возникновение этого психического состояния оказывают действие многие факторы. Так, психологическая травма или сильный стресс - частые провокаторы, правда, после них панические атаки бывают не у всех.
Иногда проблема возникает из-за врожденных особенностей работы нервной системы, то есть имеет место фактор наследственности. Люди с такой проблемой обычно мнительны, тревожны и впечатлительны.
Проблема иногда возникает в связи с особенностями работы эндокринной системы. Страх появляется при участии гормонов стресса (адреналина и т. д.), вырабатываемых корой надпочечников.
Особенности организма тоже могут стать причиной немотивированного страха. Так, люди, плохо переносящие физические нагрузки, чаще испытывают проблему.
Патологии сердца нередко провоцируют возникновение немотивированного страха. Испытывают его и люди, зависимые от спиртных напитков. Особенно часто атаки случаются при похмелье.
Как проявляются страхи
Люди, склонные к проблеме, постоянно внутренне напряжены. Они часто представляют себя беспомощными, асоциальными. Зачастую приступы страха терзают их вечером или ночью. Эти состояния обычно сопровождаются:
чрезмерной потливостью;
дрожью рук и всего тела, ознобом;
учащенным пульсом;
проблемами с желудком, тошнотой;
затруднением дыхания, чувством удушья;
страхом потерять рассудок, поступить неправильно;
восприятием реального мира как чего-то неестественного;
чувством, будто человек не в состоянии управлять собой, видением себя будто со стороны;
проблемами с равновесием, головокружением, боязнью потери сознания;
бессонницей;
страхом смерти;
проблемами со сосредоточенностью, спутанностью мыслей.
Такие приступы обычно ничему не предшествуют, то есть реальной угрозы для человека нет. Заболевание может проявляться в конкретных ситуациях: на выступлениях, в общественном транспорте и т. д. Атаки могут длится 15 минут или несколько часов и имеют разную частоту приступов.
Можно ли себе помочь
Разобраться в проблеме самостоятельно практически невозможно. Они всегда начинаются внезапно, из-за них человек сильно страдает.
Больной тревожится все чаще, постоянно находится в этом состоянии. Все это сказывается на работоспособности и качестве жизни. В этом случае поможет психотерапевт.
Что сделает врач
Специалист проводит психотерапию и назначает лекарства. Существует много методик, помогающих справиться с проблемой.
Обычно это аутотренинги, основой которых является самовнушение. В легких случаях врач рекомендует природные успокоительные - валериану или пустырник. В сложных случаях назначаются транквилизаторы.
В целях профилактики панических атак нужно вести правильный образ жизни: хорошо спать и отдыхать, полноценно питаться, включить в свой распорядок дня физические упражнения и чаще находить время для прогулок. По возможности не нужно участвовать в конфликтах и психотравмирующих ситуациях.
Фото: долирас.рф
Читайте также:
Панические атаки при менопаузе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?