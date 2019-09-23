Панические атаки: что поможет не бояться страха

Страх - своеобразный механизм защиты, позволяющий выжить. При этом чувстве в человеческом организме происходят изменения, готовящие к вероятной опасности, при которой можно спрятаться или постоять за себя. Однако бывает и немотивированный страх, возникающий при несуществующей опасности. Такое состояние называется панической атакой и считается разновидностью неврозов.

Почему появляется паническая атака

Точные причины проблемы пока не выяснены. Однако на возникновение этого психического состояния оказывают действие многие факторы. Так, психологическая травма или сильный стресс - частые провокаторы, правда, после них панические атаки бывают не у всех.

Иногда проблема возникает из-за врожденных особенностей работы нервной системы, то есть имеет место фактор наследственности. Люди с такой проблемой обычно мнительны, тревожны и впечатлительны.

Проблема иногда возникает в связи с особенностями работы эндокринной системы. Страх появляется при участии гормонов стресса (адреналина и т. д.), вырабатываемых корой надпочечников.

Особенности организма тоже могут стать причиной немотивированного страха. Так, люди, плохо переносящие физические нагрузки, чаще испытывают проблему.

Патологии сердца нередко провоцируют возникновение немотивированного страха. Испытывают его и люди, зависимые от спиртных напитков. Особенно часто атаки случаются при похмелье.

Как проявляются страхи

Люди, склонные к проблеме, постоянно внутренне напряжены. Они часто представляют себя беспомощными, асоциальными. Зачастую приступы страха терзают их вечером или ночью. Эти состояния обычно сопровождаются:

чрезмерной потливостью;

дрожью рук и всего тела, ознобом;

учащенным пульсом;

проблемами с желудком, тошнотой;

затруднением дыхания, чувством удушья;

страхом потерять рассудок, поступить неправильно;

восприятием реального мира как чего-то неестественного;

чувством, будто человек не в состоянии управлять собой, видением себя будто со стороны;

проблемами с равновесием, головокружением, боязнью потери сознания;

бессонницей;

страхом смерти;

проблемами со сосредоточенностью, спутанностью мыслей.

Такие приступы обычно ничему не предшествуют, то есть реальной угрозы для человека нет. Заболевание может проявляться в конкретных ситуациях: на выступлениях, в общественном транспорте и т. д. Атаки могут длится 15 минут или несколько часов и имеют разную частоту приступов.

Можно ли себе помочь

Разобраться в проблеме самостоятельно практически невозможно. Они всегда начинаются внезапно, из-за них человек сильно страдает.

Больной тревожится все чаще, постоянно находится в этом состоянии. Все это сказывается на работоспособности и качестве жизни. В этом случае поможет психотерапевт.

Что сделает врач

Специалист проводит психотерапию и назначает лекарства. Существует много методик, помогающих справиться с проблемой.

Обычно это аутотренинги, основой которых является самовнушение. В легких случаях врач рекомендует природные успокоительные - валериану или пустырник. В сложных случаях назначаются транквилизаторы.

В целях профилактики панических атак нужно вести правильный образ жизни: хорошо спать и отдыхать, полноценно питаться, включить в свой распорядок дня физические упражнения и чаще находить время для прогулок. По возможности не нужно участвовать в конфликтах и психотравмирующих ситуациях.

Фото: долирас.рф

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