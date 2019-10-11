30-летний курильщик может рассчитывать прожить еще около 35 лет - ученые

Нет сомнений в том, что курение может иметь серьезные последствия для здоровья человека, но насколько оно может повлиять на продолжительность жизни? Специально для наших читателей мы собрали данные различных исследований, посвященных курению.

Минус 18 лет

Исследователи из «Action on Smoking and Health» сообщают, что 30-летний курильщик может рассчитывать прожить еще около 35 лет, тогда как 30-летний некурящий может ожидать, что проживет еще 53 года.

Кроме того, дети курящих родителей могут подвергаться риску генетического ущерба, причиненного до зачатия (из-за курения), прямого воздействия на них в утробе матери и пассивного курения, которым они подвергаются после того, как они родились.

Смертность от курения почти в три раза выше

Никакая другая предотвратимая причина болезни или смерти не является более важной, чем курение. Это четкое сообщение двух новых исследований, в которых изучалось общее влияние курения на большую группу американцев.

Смертность среди курильщиков почти в три раза выше, чем среди некурящих, и практически одинакова для мужчин и женщин. Люди, которые курят, в шесть раз чаще страдают от сердечного приступа, чем некурящие, и риск увеличивается с количеством выкуриваемых сигарет.

По оценкам, от курения сигарет в США ежегодно умирает 443 000 человек, в том числе около 49 000 - от пассивного курения. В России курят свыше 40% жителей, по прогнозам на 2020 год у нас в стране будут курить 56,8% мужчин и 23,4% женщин. При этом от смертей, связанных с системой кровообращения (на которую негативно влияет курение) у нас умирает 53,2% населения, передает РАНХиГС.

Сигарета? Отнимайте 11 минут жизни

Каждая сигарета, которую курит человек, сокращает его жизнь примерно на 11 минут. Таким образом, каждая пачка сигарет представляет собой полтора дня потерянной жизни. Если в течение года человек курит пачку в день, то тем самым сокращает свою жизнь почти на 2 месяца, сообщают ученые Калифорнийского университета.

1.1 миллиарда курящих

На нашей планете курят около 1,1 миллиарда человек. Менее трети всех взрослых в мире курят регулярно. При этом смерть от табака становится более распространенной после 35 лет.

Половина тех, кто умирает по причинам, связанным с курением, умрет в среднем возрасте, каждый курящий человек потеряет около 25 лет ожидаемой продолжительности жизни. Но при этом около половины всех курильщиков, перенесших рак легких, снова начинают курить.

При этом ученые отмечают, что никогда не поздно бросить курить. «Если есть какое-то единственное сообщение, которое нужно понять из всех вышеуказанных данных, то звучит оно так - заболевания и смерть от табака можно предотвратить. Никогда не поздно бросить курить, и выгоды отказа от курения существенны. Возвращение десятилетия здоровой жизни - очень реальная и достижимая цель», - пишут ученые.

Фото: img.tyt.by

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