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Автор Александра Балан-Сенчук

Как избавиться от ощущения сухости во рту

Здоровье » Стоматология print

Ксеростомия - это ощущение постоянной сухости во рту, которое возникает из-за недостаточного выделения слюны. Слюна важна для поддержания правильного смазывания, пищеварения и здоровья полости рта. Недостаток слюны может привести к инфекциям и затруднениям при глотании, жевании и разговоре. Существует несколько вариантов лечения симптомов ксеростомии, включая стимуляторы слюны и заменители слюны.

Диагностика ксеростомии

В связи с центральной ролью слюны в деле поддержания здоровья полости рта, важно быстро диагностировать ксеростомию, чтобы предотвратить  заболевания десен и различных инфекций. Диагностика ксеростомии в первую очередь основана на обследовании пациента. Во время устного осмотра врач будет в подтверждение диагноза искать густую слизистую слюну, красные пятна на твердом или мягком небе, язвы или трещины на языке и губах, оральные дрожжевые инфекции или прилипание депрессора языка к языку пациента или внутри рта. Стоматолог также может заметить недостаток слюны, повышенную скорость разрушения зубов или заболевания десен.

Сиалометрия 

Обследование пациента может быть совмещено с внутренним анализом слюны, который называется сиалометрией. Сиалометрия измеряет расход слюны после стимуляции лимонной кислотой. Вынужденная скорость потока слюны для здоровых людей колеблется от 1,5 до 2,0 миллилитров в минуту. Однако у пациентов с ксеростомией стимулированная скорость слюноотделения может составлять всего 0,5-0,7 миллилитра в минуту.

В некоторых случаях врачи могут оценить функцию слюнных желез, используя сиалографию, воображаемый тест, используемый для исследования желез на предмет закупорки или роста. Сиалография может быть использована для определения, остается ли какая-либо функция железы, что может быть важным для определения стратегии лечения.

Варианты лечения ксеростомии

Существует ряд вариантов лечения по рецепту доктора и в домашних условиях, и лучший вариант лечения для отдельного пациента будет зависеть от первопричины. Для тех пациентов, у которых ксеростомия развивается в результате приема лекарств, изменение дозы, типа или времени иногда может облегчить симптомы.

Стимуляторы слюны часто используются для увеличения ее выработки  у тех пациентов, у кого все еще имеются полуфункциональные слюнные железы, такие как временная ксеростомия из-за химиотерапии или системного заболевания. Стимуляторы слюны могут состоять из безрецептурных продуктов, таких как жевательная резинка без сахара и конфеты, или они могут быть рецептурными препаратами, которые нацелены на активацию мускариновых рецепторов М3, которые отвечают за секрецию слюны.

Для тех пациентов, у кого больше нет функциональных слюнных желез, например, из-за радиационного лечения рака, могут быть рекомендованы заменители слюны. Они содержат вещества на основе целлюлозы, которые смазывают и очищают полость рта, но не вызывают естественных выделений слюны. Заменители слюны доступны по рецепту и в виде безрецептурных препаратов в форме жидкости, спрея и таблеток.

Некоторые изменения в образе жизни пациента

Несколько изменений в образе жизни также могут улучшить симптомы ксеростомии. Например, пациентам рекомендуется воздерживаться от курения и употребления алкоголя, которые одновременно вызывают сухость и раздражение рта. Потягивая воду часто в течение дня, можно обеспечить необходимую влажность полости рта. Отказ от кислой или сладкой пищи, соблюдение правил гигиены полости рта в домашних условиях могут помочь пациентам избежать кариеса и заболеваний десен. Дыхание через нос, а не через рот, увлажнение воздуха в спальне во время сна также могут уменьшить симптомы.

Фото: tmu.org.ua

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Как избавиться от ощущения сухости во рту
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